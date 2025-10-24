Многие люди имеют в домах деревянные полы – но далеко не все знают, что делать, когда на этих полах начинают появляться царапины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как убрать царапины с пола?

Кокосовое масло

Если вы заметили, что деревянный пол стал тусклым и износился, этот вариант идеально подходит для того, чтобы восстановить первоначальный блеск. Еще один побочный плюс – квартира будет приятно пахнуть кокосом.

Все, что нужно сделать, это промокнуть мягкую ткань небольшим количеством масла и растереть его по полу круговыми небольшими движениями.

Масло начнет смешиваться с древесиной и придаст ей немного влаги и цвета.

Восковые палочки для воска

Если приходится иметь дело с небольшими царапинами, воск – это лучший вариант. Тонкие цветные палочки воска натираются непосредственно на царапину, чтобы заполнить ее. Палочки маскируют все так хорошо, что от повреждений не останется даже следа.

Грецкий орех

Если царапины незначительные или умеренные, можно воспользоваться обычным орехом. Нужно всего лишь взять его ядро и втереть в царапину, пока она не исчезнет. Масла из ореха проникнут в дерево и замаскируют повреждения, пишет Martha Stewart.

Оливковое масло и уксус

Для более глубоких царапин можно попробовать другой метод: смешайте уксус и оливковое масло. Масло заполняет царапину, а уксус очищает ее и немного затемняет открытую древесину.

