Чимало людей мають в домівках дерев'яні підлоги – але далеко не всі знають, що робити, коли на цих підлогах починають з'являтися подряпини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Як прибрати подряпини з підлоги?

Кокосова олія

Якщо ви помітили, що дерев'яна підлога стала тьмяною та зносилася, цей варіант ідеально підходить для того, аби відновити початковий блиск. Ще один побічний плюс – квартира приємно пахнутиме кокосом.

Все, що потрібно зробити, це промокнути м'яку тканину невеликою кількістю олії та розтерти її по підлозі круговими невеликими рухами.

Олія почне змішуватися з деревиною та додасть їй трохи вологи та кольору.

Воскові палички

Якщо доводиться мати справу з невеликими подряпинами, віск – це найкращий варіант. Тонкі кольорові палички воску натираються безпосередньо на подряпину, аби заповнити її. Палички маскують все так добре, що від пошкоджень не лишиться навіть сліду.

Волоський горіх

Якщо подряпини незначні чи помірні, можна скористатися звичайнісіньким горіхом. Потрібно всього лиш взяти його ядро та втерти у подряпину, аж поки вона не зникне. Олії з горіха проникнуть у дерево та замаскують пошкодження, пише Martha Stewart.

Оливкова олія та оцет

Для глибших подряпин можна спробувати інший метод: змішайте оцет та оливкову олію. Олія заповнює подряпину, а оцет очищує її та трохи затемнює відкриту деревину.

