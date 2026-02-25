Експерт із садівництва Майкл Гріффітс розповів про кілька рослин, які добре ростуть у вологому середовищі й допомагають регулювати мікроклімат, пише Express.

Які рослини обрати для ванної кімнати?

Для ванної з поганим освітленням й невисокою вологістю

У таких умовах добре почуватиметься вазон тещин язик. Ця рослина здатна фільтрувати повітря й потенційно зменшувати кількість токсичних забруднювачів. Вона добре переносить слабке освітлення й потребує лише періодичного поливу.

Для ванної з поганим освітленням й високою вологістю

Якщо у ванній багато пари й мало світла, то варто звернути увагу на лілію миру чи потос. Лілія миру добре росте у високій вологості. Окрім того, вона здатна поглинати надлишкову вологу з повітря. Потос чудово очищує повітря у ванній. Цю швидкорослу ліану можна поставити на полицю.

Для ванної з яскравим світлом та низькою вологістю

У сонячних ванних кімнатах з меншою кількістю пару добре почуватиметься алое вера. Цей сукулент любить світло й не потребує постійного поливу. Низька вологість навіть сприяє його кращому росту.

Для ванної з яскравим світлом та високою вологістю

Якщо у ванній кімнаті багато світла й пари, то варто звернути увагу на бостонську папороть чи фікус. Папороть добре себе почуває у вологому середовищі, а бостонська папороть добре поглинає вологу з повітря. Рослину можна розмістити ближче до душу, щоб вона отримувала достатнє зволоження.

Як вивести плісняву з ванної?

Для усунення плісняви потрібно протерти уражені місця спиртом, горілкою або 9% оцтом, приділивши увагу кутикам, розповіла блогерка Софія Сізова. Після видалення плісняви нанесіть піну для гоління на вікна для утворення плівки, що запобігає конденсату, та забезпечте належну вентиляцію приміщення.

