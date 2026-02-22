Найпопулярніші сорти орхідей цвітуть двічі на рік, але при гарному догляді, рослина може утворити до трьох квіткових бутонів, пише Interia Kobieta.
Як змусити орхідею цвісти?
Щоб орхідея цвіла, важливо не допускати основних помилок у догляді. Фахівці кажуть, що рослина не любить надмірно високу температуру в приміщенні, нерегулярний полив та надмірне внесення добрив. Якщо хоч один з цих факторів присутній, то орхідея відчує стрес й почне зосереджуватися на виживанні, а не на бутонізації.
Орхідеї люблять розсіяне світло, а взимку їх краще тримати подалі від вікон. Також рослину слід захистити від протягів. Поливати вазон варто лише раз на 2 тижні відстояною водою.
Орхідея зможе зацвісти на повну силу / Фото Pexels
Для стимулювання цвітіння орхідеї можна повторити цікавий лайфхак. Він полягає у яблуці, яке варто поставити на підвіконня поруч з рослиною. Цей фрукт виділяє етилен – газоподібний рослинний гормон, який добре стимулює розвиток рослин.
Орхідеї також містять етилен, але концентрація яблука прискорить їхній розвиток. Такий трюк буде особливо ефективним, коли орхідея виглядає погано, а на ній вже давно не з’являлося нове листя чи бутони.
Можна скористатися ще ефективнішим методом – відрізати шматочок яблука й покласти скибочки зверху на горщик. Така дія збільшить концентрацію етилену. Проте після кількох днів яблуко треба забрати, щоб воно не почало гнити й приваблювати дрозофілів.
Основні причини відсутності цвітіння орхідеї — це перезволоження і надмірна тінь, які заважають розвитку квітконосів, пише Deccoria. Для стимуляції цвітіння рекомендується створити легкий температурний контраст і підгодовувати рослину часниковим розчином раз на 10 – 14 днів.
