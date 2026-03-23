Для офісів та коридорів: які рослини ростуть навіть без природного світла

У приміщеннях без доступу до природного світла – офісах, коридорах чи зонах без вікон – створити затишну атмосферу з рослинами не зовсім просто. Проте існують кілька витривалих рослин, які добре адаптуються до штучного освітлення.

Професійний квітникар Петро Лемонов уже понад 20 років працює з рослинами та знає про їхній догляд практично все. Він допомагає доглядати за зеленими насадженнями в офісах, кафе та ресторанах, а також ділиться порадами з вирощування кімнатних рослин у соцмережах.

Ексклюзивно для 24 Каналу експерт розповів, які кімнаті рослини не потребують багато природного світла й можуть рости в офісах чи коридорах.

Які рослини не потребують багато світла?

За словами фахівця, насправді жодна рослина не може рости повністю без світла, адже воно необхідне для фотосинтезу. Однак є види, які можуть досить добре переносити слабке освітлення або рости при штучному світлі.

Для офісів, коридорів чи приміщень із невеликою кількістю природного світла часто обирають такі рослини як Zamioculcas zamiifolia, Sansevieria, Aglaonema та Aspidistra elatior,

– зазначив квітникар.

Він додав, що ці рослини вважаються тіньовитривалими і можуть певний час зберігати декоративний вигляд навіть у менш освітлених приміщеннях. Проте для нормального росту їм усе ж потрібне хоча б мінімальне освітлення – природне або штучне.

"Також важливо враховувати, що в умовах слабкого освітлення рослини ростуть значно повільніше. Через меншу інтенсивність світла знижується транспірація, тому рослини повільніше споживають воду. Через це потрібно бути особливо обережними з поливом: надлишок вологи може призвести до загнивання коренів", – сказав квітникар.

Крім того, при дефіциті світла рослини часто втрачають свою декоративність. Наприклад, у Aglaonema можуть дрібнішати листки і ставати менш виразними, а Zamioculcas zamiifolia може витягуватися, через що пагони стають слабшими і рослина втрачає компактну форму.

Які ще рослини можуть рости навіть без вікон?

Real Simple розповів про ще кілька рослин, які здатні рости з мінімальною кількістю світла. Крім заміокулькусу, сансев'єрії та аспідістри, у приміщенні ще можуть добре розвиватися без великої кількості світла – аглаонема та лудізія.

Аглаонема

Китайська вічнозелена рослина буває різних кольорів та може процвітати в умовах низької освітленості. Це чудовий варіант для початківців, адже вона повільно росле, невибаглива та підійде практично для будь-якої кімнати. Ще одна перевага аглаонеми – це те, що вона яскрава та строката, і може миттєво оживити простір.

Лудізія

Також ця рослина відома як тигрова орхідея та має смугасте листя, що виділяється значно більше ніж квіти. Ці рослини можуть рости навіть за дуже слабкого світла, і, на відміну від інших видів орхідей, лудізії вирощують переважно заради красивого та яскравого листя.

