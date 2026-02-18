Жир з кухонних поверхонь відпадатиме сам: геніальний засіб проти нього

Кухня – це кімната, що найчастіше забруднюється. І одні слід прибрати просто, а ось інші, як-от застарілий жир, можуть залишатися на шафах, стільницях та витяжці роками.

Якщо ви вже давно не терли як слід плитку та кухонні шафи, то може видатися, що тьмяний жовтуватий наліт на них був там завжди. Втім, насправді це лише шар застарілого жиру, якого можна позбутися всього за годину, пише Real Simple.

Після цього швидкого і надзвичайно корисного прибирання ваша кухня навіть без ремонту виглядатиме як новенька.

Як відмити жир з кухонних поверхонь?

Кухонна витяжка

Очищення кухонної витяжки від жиру – це завдання, яке більшість людей намагається відкладати якомога довше. Втім, від цього жирова плівка стає тільки товщою, а відмити її складніше. Якщо ви не чистили витяжку вже досить довго, найкраще використати для її миття суміш з пів склянки харчової соди та столової ложки мийного засобу.

Цим засобом найкраще почиститься фільтр витяжки. А ось решту поверхонь можна помити розчином дистильованого білого оцту та води.

Мікрохвильова піч

Жирна мікрохвильова піч – це не тільки неестетично. Жир зберігає запахи, і зрештою усі ці зайві аромати опиняються у вашій тарілці чи чашці. Але мікрохвильовку помити дуже просто – і для цього навіть не доведеться терти стінки губкою.

Наберіть у миску кілька склянок води та 2 столові ложки лимонного соку, а тоді доведіть суміш у приладі до кипіння. Не виймайте миску з печі ще 10 хвилин. Після цього достатньо буде просто протерти все ганчіркою, і жир зникне.

Кухонні шафки

Тут все найпростіше – адже жир з кухонних шафок найкраще відмиє звичайний мийний засіб для посуду, пише Southern Living. Він спеціально розроблений для боротьби з жиром, і тому ідеально впорається з завданням.

