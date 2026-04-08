5 місць в оселі, які треба прибрати у Чистий четвер

У Чистий четвер усі традиційно роблять генеральне прибирання вдома. У цей день в оселі не повинно залишатися ніякого бруду, пилу чи сміття. Вважається, що чистий дім приносить гармонію та добробут на наступний рік.

Чистий четвер – це останній день перед Великоднем, коли можна займатися важкою хатньою роботою, пише 24 Канал. У Страсну п’ятницю та в суботу перед Воскресінням Христовим займатися фізичною роботою вже не можна.

Що потрібно прибрати в оселі на Чистий четвер?

Вимити вікна та двері

У Чистий четвер потрібно вимити вдома усі вікна та двері. Вважається, що через чисті вікна в оселю приходить світла енергетика. Для кращого результату вікна спочатку потрібно вимити водою, а тоді вже спеціальним засобом, щоб ретельно очистити все від бруду та пилу.

Почистити світильники

Під час прибирання більшість з нас забувають про світильники та люстри. Вони часто накопичують пил, який поглинає світло та робить атмосферу менш затишною. Чисті світильники допоможуть дому виглядати набагато світлішим.



Помити духовку та холодильник

Кухня – серце оселі, тому тут також варто приділити увагу усім деталям. Окрім очищення духовки та холодильника, варто вимити мікрохвильовку, протерти електрочайник та усі інші кухонні девайси. Чистота на кухні створює відчуття комфорту та гармонії.

Вимити ванну кімнату

У Чистий четвер не варто забувати про миття ванної кімнати. Ретельно протріть усі сантехнічні поверхні, вимийте ванну, очистіть крани від вапняного нальоту й вимийте до блиску душові дверцята.

Протерти пил на усіх меблях

Також слід обов’язково протерти меблі та полиці скрізь. Особливу увагу варто звертати на кути, підвіконня та місця, які залишаються непоміченими. Позбавляючись від пилу, ви не лише створюєте порядок, але й відкриваєте простір для нового, роблячи оселю легшою та приємнішою для життя.

Що ще є важливим у Чистий четвер?

Секретар-референт Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ Ігор Луцан розповів для "Суспільне Чернівці", що такі традиції, як миття вікон та прибирання оселі в Чистий четвер – не є поганими.

За його словами, вони мають символічний зміст, оскільки людина готується до свята та упорядковує свій дім.

Однак церква передусім наголошує на духовних принципах: головне очищення має бути не зовнішнє, а внутрішнє. Адже немає жодної церковної вимоги митися саме до сходу сонця, надавати цим діям особливої сили чи обов’язковості,

– зазначив Ігор Луцан.

А от вже у Страсну п’ятницю потрібно зосередитися на глибокій тиші і скорботі. Церква в цей день закликає утриматися від метушні, розваг, святкувань, за можливості обмежити важку фізичну працю та уникати сварок, гніву й осуду.

