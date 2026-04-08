Чистый четверг – это последний день перед Пасхой, когда можно заниматься тяжелой домашней работой, пишет 24 Канал. В Страстную пятницу и в субботу перед Воскресением Христовым заниматься физической работой уже нельзя.

Что нужно убрать в доме на Чистый четверг?

Вымыть окна и двери

В Чистый четверг нужно вымыть дома все окна и двери. Считается, что через чистые окна в дом приходит светлая энергетика. Для лучшего результата окна сначала нужно вымыть водой, а потом уже специальным средством, чтобы тщательно очистить все от грязи и пыли.

Почистить светильники

Во время уборки большинство из нас забывают о светильниках и люстрах. Они часто накапливают пыль, которая поглощает свет и делает атмосферу менее уютной. Чистые светильники помогут дому выглядеть намного светлее.



Помыть духовку и холодильник

Кухня – сердце дома, поэтому здесь также стоит уделить внимание всем деталям. Кроме очистки духовки и холодильника, стоит вымыть микроволновку, протереть электрочайник и все другие кухонные девайсы. Чистота на кухне создает ощущение комфорта и гармонии.

Вымыть ванную комнату

В Чистый четверг не стоит забывать о мытье ванной комнаты. Тщательно протрите все сантехнические поверхности, вымойте ванну, очистите краны от известкового налета и вымойте до блеска душевые дверцы.

Протрите пыль на всей мебели

Также следует обязательно протереть мебель и полки везде. Особое внимание стоит обращать на углы, подоконники и места, которые остаются незамеченными. Избавляясь от пыли, вы не только создаете порядок, но и открываете пространство для нового, делая дом легче и приятнее для жизни.

Что ещё важно в Чистый четверг?

Секретарь-референт Черновицко-Буковинской епархии ПЦУ Игорь Луцан рассказал "Суспільне Черновцы", что такие традиции, как мытье окон и уборка дома в Чистый четверг, не являются чем-то плохим.

По его словам, они имеют символический смысл, поскольку человек готовится к празднику и приводит в порядок свой дом.

"Однако церковь прежде всего подчеркивает духовные принципы: главное очищение должно быть не внешним, а внутренним. Ведь нет никакого церковного требования мыться именно до восхода солнца, придавать этим действиям особую силу или обязательность", – отметил Игорь Луцан.

А вот уже в Страстную пятницу нужно сосредоточиться на глубокой тишине и скорби. Церковь в этот день призывает воздержаться от суеты, развлечений, празднований, по возможности ограничить тяжелый физический труд и избегать ссор, гнева и осуждения.

