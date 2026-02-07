Фахівці з клінінгу стверджують, що основним джерелом липкого нальоту на кухні є кухонна пара. Підіймаючись від плити, вона переносить мікрочастинки жиру, які осідають на верхніх ярусах меблів. Якщо ігнорувати цей шар, він перетворюється на тверду кірку, яку звичайним миттям уже не видалити, розповідає портал Dom Wprost.

Як позбутися жиру на фасадах?

Оцет – це природний розчинник, який ефективно впорається з жиром. Змішайте його з теплою водою у співвідношенні 1:1. Нанесіть розчин на поверхні за допомогою пульверизатора, залиште на 2 – 3 хвилини для реакції, після чого витріть насухо серветкою з мікрофібри.

Чиста кухня – бонус до затишку / Фото Freepik

Для повсякденного миття пластику чи МДФ краще підійде гель для посуду. Склад таких засобів спеціально розроблений для боротьби з органічними жирами. Використовуйте м’яку губку з мильним розчином, стежачи, щоб зайва вода не потрапляла в стики та шви меблів.

Якщо жир вʼївся, то тут може зарадити харчова сода. Зробіть густу кашку з соди та води, нанесіть її локально на забруднення та протирайте акуратними рухами.

Як запобігти жировим плямам на фасадах?

Щоб не витрачати багато зусиль на раз, краще регулярно протирати фасади. Достатньо легкого прибирання раз на тиждень, аби ваша кухня завжди сяяла, розповідає Deccoria.

У цьому випадку цілком достатньо буде простого спрею з води, краплі оцту та мийного засобу. Він впорається з нальотом ще до того, як той почне тверднути.

Які поради зберегти на майбутнє?