Чи можна прати у Чистий четвер: що про це кажуть традиції
- У Чистий четвер рекомендується проводити прибирання, включаючи прання всього брудного одягу та текстилю.
Чистий четвер вже традиційно пов’язують з прибиранням та підготовкою до Великодня. Щороку саме в цей день наводять порядки вдома, миють вікна та складають все на свої місця.
З Чистим четвергом пов’язано багато звичаїв, пише VSN. Головний секрет цього дня у тому, що чистота повинна бути в усьому.
Господині ретельно прибирають дім, миють підлогу, а також починають приготування до святкового столу. Вважається, що порядок вдома допомагає створити гармонію у житті.
Чи можна прати у Чистий четвер?
У цей день не лише можна, але й треба прати. Увесь брудний одяг потрібно випрати, висушити, попрасувати й поскладати в шафах.
Щодо текстилю, то напередодні Великодня потрібно випрати й накрохмалити святкові скатертини, а також відбілити тюль та навіть попрати штори.
Проте останній пункт не є обов’язковим. Штори довго сохнуть і погано прасуються, тому їх можна очистити навіть не знімаючи.
Експерти рекомендують чистити штори, використовуючи пилосос з м’якою щіткою чи ручний відпарювач, пише The Spruce. Користуючись пилососом варто особливу увагу звернути на зону біля карнизу, бо саме там накопичується найбільше пилу.
А от ручний відпарювач допоможе швидко освіжити штори. Його перевагою є не лише виведення пилу, але й відпарювання тканини.
Вважається, що прибирання у Чистий четвер допомагає не лише позбутися від бруду, але й символічно очищає дім від всього негативного й приносить у дім добробут.
Прання у Чистий четвер дозволене і навіть вважається найкращим днем для очищення всього перед великим християнським святом.
Часті питання
Які традиції пов'язані з Чистим четвергом?
Чи можна прати у Чистий четвер?
Як можна очистити штори у Чистий четвер без їх зняття?
