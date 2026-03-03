Навіщо стояти на солі, коли приймаєш душ: метод вже завірусився в мережі

Сіль активно використовують не лише в кулінарії, але й у різних практиках очищення. У багатьох культурах вважають, що практики з сіллю допомагають позбутися накопиченого негативу, зняти втому та відновити внутрішній баланс.

Останнім часом всі почали активно звертати увагу на процедуру стояння на солі під час приймання душу. Більше про це розповіла користувачка Анастасія Бойко у своєму інстаграмі.

Читайте також Які шкарпетки найкорисніші: обирайте лише якісні матеріали

Навіщо стояти на солі?

За словами дівчини, сіль дозволяє позбутися від негативу. Прихильників таких практик вже досить багато, і вони справді переконані в тому, що сіль здатна "вбирати" зайву енергію, тривогу та емоційне напруження.

Процедура ходіння на солі є особливо корисною після важкого дня, коли людина відчуває втому чи якусь образу, яку не може пропрацювати. Практика допомагає повернути відчуття спокою й активувати активні точки на стопах. Лише кілька хвилин здатні вже посприяти розслабленню й покращити загальне самопочуття.

Отже, метод досить простий. Коли заходите в душ, треба насипати сіль. Босими ногами достатньо походити по ній, уявляючи, як вона вбирає з тіла негатив, який виходить через стопи в сіль. Через кілька хвилин все змийте водою.

На відеоролику дівчина взяла гімалайську сіль, проте більшість використовують звичайну харчову сіль. Важливо лише, щоб вона була грубого помелу.

Як приймати душ з сіллю: дивіться відео

Ще один популярний варіант – сольова ванна. У теплу воду треба додати кілограм солі й соди, а тоді відпочити у такій воді приблизно 15 хвилин. Цей спосіб також сприяє розслабленню й емоційному перевантаженню після напруженого дня.

У тіктоці вже чимало користувачів опублікували відеоролики з процедурою й підтвердили, що така практика справді дієва.

Навіщо сіллю мити двері?

Миття дверей сіллю вважається способом очищення простору від негативної енергетики, що практикується з давніх часів, пише Ukr.media. Процедуру рекомендують проводити на Спадний Місяць, приділяючи особливу увагу кутам, плінтусам і простору під ліжком і шафами.

Що ще варто прочитати?