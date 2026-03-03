Тюбик від помади можна перетворити на мінішвейний набір, кишенькову аптечку, тримач для зубочисток, шпильок, сірників чи таблеток, пише Tamara Central.

Що знадобиться для очищення тюбика?

Ватні палички;

Спирт;

Паперові рушнички;

Зубочистки.

Як підготувати тюбик для використання?

Очищення тюбику займає найбільше часу. Після викручування повністю стриженя, всередині залишається ще кілька міліметрів помади. Щоб використати її до кінця, можна залишки наносити на губи пензликом.

Коли ж тюбік буде порожнім, потрібно ретельно видалити залишки. Для цього треба скористатися спочатку паперовими рушничками, а тоді ватними паличками змоченими в спирті. Ретельно видалити найменші сліди від помади допоможе зубочистка.



Тюбик від помади можна використовувати в різних цілях / Фото з сайту Tamara Central

Як використовувати очищений тюбик від помади?

Мінішвейний набір

З невеличкого шматка фетру треба зробити трубочку таким чином, щоб вона помістилась всередину тюбика. Тоді закріпіть на ній голки, шпильку та нитку. Згорніть все ретельно й помістіть у тюбик. Завдяки таким простим діям вийде компактний набір для швидкого ремонту одягу.

Кишенькова аптечка

Пластирі та спиртові серветки можна загорнути в рулон, використовуючи один з них як зовнішній шар. Всередину можна помістити таблетки. Такий формат ідеально підійде для подорожей чи прогулянки.

Окрім того, тюбик може стати органайзером для дрібниць, які часто губляться на дні сумки. Всередину можна помістити зубочистки, шпильки, сірники тощо. Невеликий тюбик помади може стати в пригоді й спростити життя.

До слова, нейтральні помади з підтоном з палітри коричневих та приглушених рожевих відтінків зараз є найактуальнішими у світі макіяжу, пише In Journal. Ці відтінки помади вже давно вважаються класикою й найкраще підійдуть для щоденного використання чи особливих виходів.

