Останнім часом всі почали активно звертати увагу на процедуру стояння на солі під час приймання душу. Більше про це розповіла користувачка Анастасія Бойко у своєму інстаграмі.

Навіщо стояти на солі?

За словами дівчини, сіль дозволяє позбутися від негативу. Прихильників таких практик вже досить багато, і вони справді переконані в тому, що сіль здатна "вбирати" зайву енергію, тривогу та емоційне напруження.

Процедура ходіння на солі є особливо корисною після важкого дня, коли людина відчуває втому чи якусь образу, яку не може пропрацювати. Практика допомагає повернути відчуття спокою й активувати активні точки на стопах. Лише кілька хвилин здатні вже посприяти розслабленню й покращити загальне самопочуття.

Отже, метод досить простий. Коли заходите в душ, треба насипати сіль. Босими ногами достатньо походити по ній, уявляючи, як вона вбирає з тіла негатив, який виходить через стопи в сіль. Через кілька хвилин все змийте водою.

На відеоролику дівчина взяла гімалайську сіль, проте більшість використовують звичайну харчову сіль. Важливо лише, щоб вона була грубого помелу.

Як приймати душ з сіллю: дивіться відео

Ще один популярний варіант – сольова ванна. У теплу воду треба додати кілограм солі й соди, а тоді відпочити у такій воді приблизно 15 хвилин. Цей спосіб також сприяє розслабленню й емоційному перевантаженню після напруженого дня.

У тіктоці вже чимало користувачів опублікували відеоролики з процедурою й підтвердили, що така практика справді дієва.

Навіщо сіллю мити двері?

Миття дверей сіллю вважається способом очищення простору від негативної енергетики, що практикується з давніх часів, пише Ukr.media. Процедуру рекомендують проводити на Спадний Місяць, приділяючи особливу увагу кутам, плінтусам і простору під ліжком і шафами.

