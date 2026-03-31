7 помилок під час посадки помідорів, що псують урожай: багато дачників про них і не здогадуються

Помідори – це неймовірний овоч, що чудово росте в українському кліматі, і тому дуже часто трапляється на городах. Та загубити рослини можна дуже легко ще навіть до настання літа – і на це впливає посадка.

Якщо цьогоріч ви плануєте висаджувати помідори, слід спершу переконатися, що ви знаєте про кілька дуже поширених помилок та можете їх уникнути, пише Real Simple.

Цікаво По пляшці на кожне фруктове дерево, і поширена проблема зникне сама: хитрий трюк дачників

Що не можна робити під час посадки помідорів?

Не садите розсаду

Так, влітку помідори ростуть на городі, але спершу їх слід висадити у невеликих горщиках вдома – і робити це потрібно за 6 – 8 тижнів до останніх очікуваних заморозків у регіоні.

Так ви отримуєте в рази більше контролю над ростом рослини: можна контролювати вологість, температуру та освітлення і забезпечити для помідорів просто ідеальні умови.

Надто близька посадка

Рослини помідорів слід садити принаймні за 60 – 90 сантиметрів одне від одного. Якщо посадити їх надто близько, це призведе до того, що помідори почнуть змагатися за ресурси, і жоден кущ не ростиме досить швидко.



Рання посадка

Здавалося б, це може допомогти в отриманні раннього урожаю, проте помідори жахливо переносять заморозки, і садити їх раніше початку – середини травня дуже не рекомендовано, пише Martha Stewart.

Неправильний полив

Помідори не можна поливати зверху – це може призвести до появи цвілі та грибка. Натомість завжди проводьте полив під корінь, аби забезпечити максимальне надходження вологи до рослини.

Неправильний тип ґрунту

Звісно, для помідорів важливі й вода, і світло, але й ґрунт має значення. Вони потребують землі, багатої на поживні речовини, тож не забудьте додати компост на грядку перед посадкою.

Відсутність вертикальної опори

Коли помідори виростають, плоди починають тягнути гілки вниз. І якщо опори немає, це призведе до зараження рослин фітофторою, гниття плодів тощо.

Не садите поряд рослини-компаньйони

Правильний вибір компанії для помідорів – це важливіше рішення, ніж може видатися, адже вони можуть не тільки покращити смак, але й тримати шкідників на відстані. І найкращим сусідом для цих пасльонових стане базилік.

Що ще слід знати дачникам?