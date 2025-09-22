Серед туй зустрічають і дерева, і чагарники. Та пори різноманіття у видах та сортах, догляд за рослинами досить подібний, повідомляє 24 Канал з посиланням на GradinaMax. Тож слід розібратися, коли висаджувати дерева, аби вони якнайкраще прижилися.

Коли висаджувати туї?

Посадку туї можна проводити не тільки навесні, але й восени. Та для того, аби визначити найкращий час для посадки дерева, слід обов'язково врахувати кілька факторів:

у м'якому кліматі посадку можна без побоювань проводити восени;

якщо тую плануєте садити на відкритій та сонячній ділянці, краще все ж дочекатися ранньої весни;

якщо плануєте садити туї восени, тоді потрібно розрахувати час так, аби саджанці прижилися до перших холодів.

А ось влітку садити туї не радять через сильну спеку – і коренева система не встигне розростися, а дерево загине, пише Dendro protect. Втім, можливі винятки, якщо літо виявилося досить прохолодним. Якщо ж вже обставини склалися так, що дерево довелося посадити влітку, дуже важливо забезпечити для саджанця якісний рясний полив, а також захист від сонця.

Якщо садите тую з горщика, можна робити це з весни до осені, але найкращим періодом все ж буде квітень – травень, аби рослина встигла як слід адаптуватися. Якщо обираєте для посадки осінь, дуже важливо на зиму молоді рослини укутувати та мульчувати.



Тую можна садити восени / Фото Pexels

Як правильно садити туї?

Передусім важливо обрати найкраще місце – воно має бути добре освітлене, але не перебувати весь час під прямими сонячними променями.

Та під час посадки потрібно зважати і на ще один неочевидний спершу фактор – сусідство з іншими рослинами. Туя добре уживається з іншими хвойниками, зокрема з гортензією, акацією, спіреєю.

Натомість біля півоній, айстр та берез краще її не садити.

Ось як садити тую:

підготуйте посадкову яму, що буде трохи більша за земляну грудку деревця;

саджанець занурте у яму та засипте родючим ґрунтом, трохи ущільнюючи його;

перевірте, чи коренева шийка розташована вище за рівень землі;

слідкуйте за поливом. Радять також додати у воду препарат, що стимулюватиме утворення коріння.

