Серед туй зустрічають і дерева, і чагарники. Та пори різноманіття у видах та сортах, догляд за рослинами досить подібний, повідомляє 24 Канал з посиланням на GradinaMax. Тож слід розібратися, коли висаджувати дерева, аби вони якнайкраще прижилися.
Цікаво Чому не можна викидати кавову гущу: це добриво здивує навіть досвідчених садівників
Коли висаджувати туї?
Посадку туї можна проводити не тільки навесні, але й восени. Та для того, аби визначити найкращий час для посадки дерева, слід обов'язково врахувати кілька факторів:
- у м'якому кліматі посадку можна без побоювань проводити восени;
- якщо тую плануєте садити на відкритій та сонячній ділянці, краще все ж дочекатися ранньої весни;
- якщо плануєте садити туї восени, тоді потрібно розрахувати час так, аби саджанці прижилися до перших холодів.
А ось влітку садити туї не радять через сильну спеку – і коренева система не встигне розростися, а дерево загине, пише Dendro protect. Втім, можливі винятки, якщо літо виявилося досить прохолодним. Якщо ж вже обставини склалися так, що дерево довелося посадити влітку, дуже важливо забезпечити для саджанця якісний рясний полив, а також захист від сонця.
Якщо садите тую з горщика, можна робити це з весни до осені, але найкращим періодом все ж буде квітень – травень, аби рослина встигла як слід адаптуватися. Якщо обираєте для посадки осінь, дуже важливо на зиму молоді рослини укутувати та мульчувати.
Тую можна садити восени / Фото Pexels
Як правильно садити туї?
Передусім важливо обрати найкраще місце – воно має бути добре освітлене, але не перебувати весь час під прямими сонячними променями.
Та під час посадки потрібно зважати і на ще один неочевидний спершу фактор – сусідство з іншими рослинами. Туя добре уживається з іншими хвойниками, зокрема з гортензією, акацією, спіреєю.
Натомість біля півоній, айстр та берез краще її не садити.
Ось як садити тую:
- підготуйте посадкову яму, що буде трохи більша за земляну грудку деревця;
- саджанець занурте у яму та засипте родючим ґрунтом, трохи ущільнюючи його;
- перевірте, чи коренева шийка розташована вище за рівень землі;
- слідкуйте за поливом. Радять також додати у воду препарат, що стимулюватиме утворення коріння.
Що ще потрібно зробити восени садівникам?
- Перед настанням зими троянди дуже важливо правильно підживити. Та є добрива, які вносити не можна – зокрема ті, що містять азот, адже вони тільки спровокують новий ріст, чого варто уникати восени.
- Також після збору картоплі можна починати висадку сидератів – рослин, що допоможуть відновити ґрунт та збагатять його поживними речовинами. Тоді урожай наступного року приємно потішить.