Які трави та овочі можна посадити восени – розкаже 24 Канал з посиланням на The Spruce.
Що можна посадити восени?
- Часник
Це справжня класика осінньої посадки. Озимий часник висаджують у вересні – жовтні, щоб він встиг утворити міцне коріння до морозів. Взимку він спокійно "спить" у землі, а навесні швидко рушає в ріст. Так ви отримаєте великі, соковиті головки вже на початку літа.
- Цибуля-сівок
Посадка цибулі під зиму має одну велику перевагу – урожай можна зібрати на кілька тижнів раніше, ніж при весняній посадці.
- Шпинат
Ця культура добре витримує прохолоду й навіть невеликі заморозки. Якщо висіяти шпинат у вересні, сходи встигнуть зміцніти до морозів, а вже після танення снігу першими порадують вітамінною зеленню. Молоде листя особливо багате на залізо й вітаміни, тому шпинат варто обов’язково мати у своєму городі.
Які овочі та трави варто посадити вже зараз / Фото Unsplash
- Кріп
Як пише Gardenary, невибагливий і холодостійкий, кріп чудово підходить для підзимової посадки. Його насіння відмінно переносить низькі температури, а навесні швидко проростає. Першу зелень можна збирати дуже рано, ще тоді, коли інші культури тільки починають прокидатися.
- Щавель
Це багаторічна рослина, яка любить вологий ґрунт і добре переносить зиму. Висіяний восени щавель дає густі кущики вже навесні. Його кислувате листя стане у пригоді для борщів, салатів чи навіть зелених смузі. Щавель практично не потребує догляду, а росте на одному місці кілька років поспіль.
Що варто посіяти на зиму після збору картоплі?
- Після збору картоплі рекомендується висаджувати сидерати, такі як олійна редька та фацелія пижмолиста, для збагачення ґрунту поживними речовинами.
- Для високого врожаю картоплі рекомендується додатково використовувати мінеральні добрива, такі як нітроамофоска.