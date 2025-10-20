Неймовірно пишна весняна клумба – це мрія багатьох садівників. І попри те, що може видаватися, що погода вже надто холодна для посадки, є кілька рослин, що ще можна висадити.

Жовтень – це місяць, коли садівники ще не поспішають відкладати інструменти. Адже все ще можна висадити чимало цибулинних рослин, що вразять цвітінням наступного року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Які квіти ще можна садити у жовтні?

Повзучий флокс

Ця рослина дуже швидко росте практично за будь-яких умов, але найкраще для неї підходять низькі садові стіни. Флокси можуть добре адаптуватися до півтіні чи повного сонця і цвітуть протягом всього літа, пише The Spruce.

Амсонія

Також ця рослина відома як блакитна зірка – вона цвіте суцвіттями крихітних блакитних квітів серед довгого тонкого листя. Рослини можуть пристосовуватися до різних умов та квітнуть навесні. З настанням осені листі амсонії набуває золотистого кольору.

Тіарка

Це – тіньолюбний багаторічний, що швидко росте та не вимагає багато догляду. Тіарка цвіте пінистими квітами білого та рожевого кольору та ідеально підходить для місць під деревами чи чагарниками у дворі.

Зізія золотиста

Ця квітка належить до родини морквяних і навесні може потішити ніжними парасольками крихітних жовтих квіток. Вона може привабити корисних запилювачів, як-от метеликів, і найкраще росте на сонячному місці з вологим, добре дренованим ґрунтом.

Монарда

Бджолиний бальзам – це ще одна назва квітки, з якої випливає, що вона приваблює до себе чимало бджіл та метеликів. Деякі сорти можуть досягати досить значного розміру, а ось інші тим часом більші низькорослі та компактні.

Які ще рослини можна садити?

Також восени можна садити й чимало цибулинних квітів – наприклад, крокуси, гіацинти, нарциси, аліуми, проліски та тюльпани. Окрім того, якщо висадити їх за методом "лазаньї", можна отримати неймовірно пишну весняну клумбу.

Метод лазаньї – це посадка цибулин одна поверх одної. Наприклад, якщо посадити тюльпани на самому дні контейнера, покладете шар компосту, тоді посадите цибулини нарцисів, знову компост та крокуси – навесні отримаєте неймовірне цвітіння.

