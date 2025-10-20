Невероятно пышная весенняя клумба - это мечта многих садоводов. И несмотря на то, что может казаться, что погода уже слишком холодная для посадки, есть несколько растений, которые еще можно высадить.

Октябрь – это месяц, когда садоводы еще не спешат откладывать инструменты. Ведь все еще можно высадить немало луковичных растений, что поразят цветением в следующем году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Не надо никакой дорогой химии: как быстро вывести пятно от кофе

Какие цветы еще можно сажать в октябре?

Ползучий флокс

Это растение очень быстро растет практически при любых условиях, но лучше всего для него подходят низкие садовые стены. Флоксы могут хорошо адаптироваться к полутени или полного солнца и цветут в течение всего лета, пишет The Spruce.

Амсония

Также это растение известно как голубая звезда – оно цветет соцветиями крошечных голубых цветов среди длинных тонких листьев. Растения могут приспосабливаться к различным условиям и цветут весной. С наступлением осени листьях амсонии приобретает золотистый цвет.

Тиарка

Это – тенелюбивый многолетний, быстро растет и не требует много ухода. Тиарка цветет пенистыми цветами белого и розового цвета и идеально подходит для мест под деревьями или кустарниками во дворе.

Зизия золотистая

Этот цветок относится к семейству морковных и весной может порадовать нежными зонтиками крошечных желтых цветков. Он может привлечь полезных опылителей, например бабочек, и лучше всего растет на солнечном месте с влажной, хорошо дренированной почвой.

Монарда

Пчелиный бальзам – это еще одно название цветка, из которого следует, что она привлекает к себе немало пчел и бабочек. Некоторые сорта могут достигать довольно внушительного размера, а вот другие тем временем более низкорослые и компактные.

Какие еще растения можно сажать?

Также осенью можно сажать и немало луковичных цветов – например, крокусы, гиацинты, нарциссы, алиумы, подснежники и тюльпаны. Кроме того, если высадить их по методу "лазаньи", можно получить невероятно пышную весеннюю клумбу.

Метод лазаньи – это посадка луковиц одна поверх другой. Например, если посадить тюльпаны на самом дне контейнера, положите слой компоста, тогда посадите луковицы нарциссов, снова компост и крокусы – весной получите невероятное цветение.

Что еще нужно сделать осенью в саду?