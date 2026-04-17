Ці 5 багаторічників краще ніколи не садити на ділянці: дачники постійно шкодують

Посадка багаторічників – це просто ідеальне рішення для "лінивих" садівників: варто висадити їх один раз, і кілька років можна не перейматися про вигляд саду. Втім, кілька рослин можуть розростися аж надто добре та за лічені місяці захопити ваш сад.

Усі люблять рослини, які швидко ростуть та не потребують догляду – та деякі з них аж надто самостійні і надто добре ростуть. Чимало багаторічників, що мали шалену популярність роками, насправді заполоняють ваш сад і заглушують інші посадки, пише Southern Living. І викорінити ці рослини з ділянки згодом дуже складно – тож варто ще перед посадкою замислитися, чи воно того варте.

Які багаторічники можуть захопити всю ділянку?

Конвалія

Крихітні, запашні квіти конвалії неймовірно виглядають практично у будь-якому саду – тому легко зрозуміти, чому садівники висаджують цю рослину з року в рік. Але кореневищами вона може досить агресивно поширюватися, і багато дачників вважають її інвазивною.

Англійський плющ

Плющ, що звивається стовбурами рослин та дерев, додає саду дуже романтичного і вміло "занедбаного" вигляду. Втім, він точно є інвазивною рослиною, що легко переносить будь-які умови – від повного сонця до такої ж повної тіні. Вона забезпечує гарне укриття для комарів, може виростати до 24 метрів у висоту та душить навіть сильні дерева, пише The Spruce.

Барвінок

Ця популярна ґрунтопокривна рослина має один недолік – стебла легко вкорінюються і повзуть далі. Саме через це барвінок з його неймовірно красивими фіолетовими квітами багато де визнаний інвазивний.

Всього за кілька сезонів він може утворити щільний килим, що глушитиме інші рослини.

М'ята

Вирощувати власну м'яту на ділянці – це чудовий спосіб урізноманітнити чаї та страви, але не саджайте її у відкритий ґрунт, адже вона швидко вийде за межі грядок та почне захоплювати ділянку. Вона поширюється досить агресивно, тому багато дачників радять садити її у контейнери.

Рослина-хамелеон

Ця інвазивна ґрунтопокривна рослина має неймовірний вигляд, але поширюється швидко та дуже агресивно. Її сильні кореневища швидко задушать сусідні рослини, а викорінити її практично неможливо, щойно вона вкоріниться. Тож якщо ви не готові бачити рослину-хамелеона повсюди на своїй ділянці, краще не саджати її взагалі.

