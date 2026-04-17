Эти 5 многолетников лучше никогда не сажать на участке: дачники постоянно жалеют
- Некоторые многолетники, такие как ландыш, английский плющ, барвинок, мята и растение-хамелеон, могут агрессивно распространяться и захватывать сад.
- Искоренить инвазивные растения с участка впоследствии очень сложно, поэтому стоит тщательно обдумывать их посадку.
Посадка многолетников – это просто идеальное решение для "ленивых" садоводов: стоит высадить их один раз, и несколько лет можно не беспокоиться о виде сада. Впрочем, несколько растений могут разрастись слишком хорошо и за считанные месяцы захватить ваш сад.
Все любят растения, которые быстро растут и не требуют ухода – и некоторые из них слишком самостоятельные и слишком хорошо растут. Немало многолетников, имевших бешеную популярность годами, на самом деле заполоняют ваш сад и заглушают другие посадки, пишет Southern Living. И искоренить эти растения с участка впоследствии очень сложно – поэтому стоит еще перед посадкой задуматься, стоит ли оно того стоит.
Какие многолетники могут захватить весь участок?
Ландыш
Крошечные, душистые цветы ландыша невероятно выглядят практически в любом саду – поэтому легко понять, почему садоводы высаживают это растение из года в год. Но корневищами он может довольно агрессивно распространяться, и многие дачники считают его инвазивным.
Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.
Английский плющ
Плющ, извивающийся по стволам растений и деревьев, придает саду очень романтичный и умело "запущенный" вид. Впрочем, он точно является инвазивным растением, легко переносит любые условия – от полного солнца до такой же полной тени. Она обеспечивает хорошее укрытие для комаров, может вырастать до 24 метров в высоту и душит даже сильные деревья, пишет The Spruce.
Барвинок
Это популярное почвопокровное растение имеет один недостаток – стебли легко укореняются и ползут дальше. Именно поэтому барвинок с его невероятно красивыми фиолетовыми цветами много где признан инвазивным.
Всего за несколько сезонов он может образовать плотный ковер, глушащий другие растения.
Мята
Выращивать собственную мяту на участке – это отличный способ разнообразить чаи и блюда, но не сажайте ее в открытый грунт, ведь она быстро выйдет за пределы грядок и начнет захватывать участок. Она распространяется достаточно агрессивно, поэтому многие дачники советуют сажать ее в контейнеры.
Растение-хамелеон
Это инвазивное почвопокровное растение имеет невероятный вид, но распространяется быстро и очень агрессивно. Его сильные корневища быстро задушат соседние растения, а искоренить его практически невозможно, как только оно укоренится. Поэтому если вы не готовы видеть растение-хамелеон повсюду на своем участке, лучше не сажать его вообще.
Частые вопросы
Какие многолетники могут захватить весь участок?
Некоторые многолетники, например ландыш, английский плющ, барвинок, мята и растение-хамелеон, могут агрессивно распространяться по участку и заглушать другие растения.
Почему ландыш может быть проблемным для сада?
Ландыш обладает способностью агрессивно распространяться благодаря своим корневищам, из-за чего многие дачники считают его инвазивным растением, которое может заглушать другие посадки.
Как можно контролировать распространение мяты в саду?
Чтобы контролировать распространение мяты, рекомендуется сажать ее в контейнеры - таким образом она не сможет выйти за пределы грядок и захватить участок.