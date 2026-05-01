5 ягідних кущів, які ідеально ростуть навіть у бідному ґрунті

Часом ділянка може бути зовсім не родючою, але це зовсім не причина відмовлятися від вирощування ягід. Деякі чагарники здатні добре рости у складних умовах – на бідних, сухих чи навіть скам’янілих ґрунтах – і при цьому стабільно плодоносити.

На сайті Martha Srewart зібрано досвід садівників та фахівців з садівництва, які розповіли про кілька витривалих культур, які легко адаптуються до різних типів ґрунту й не потребують ідеальних умов для росту.

Які ягідні кущі добре ростуть на бідному ґрунті?

Бузина

Цей чагарник добре пристосовується до різних умов і може рости як у піщаних, так і в глинистих чи суглинних ґрунтах із різною кислотністю. Ягоди можна використовувати для приготування варення, желе, супів та соусів, а квіти – для сиропів та напоїв. Перед посадкою рекомендують додати компост і підтримувати помірну вологість ґрунту.

Обліпиха

Ця невибаглива культура добре почувається навіть у бідному ґрунті. Вона дає яскраві помаранчеві ягоди, що багаті на вітаміни С, В і В12. Рослина підходить для різних типів ґрунту, але потребує хорошого дренажу.

При цьому обліпиха любить вологу, тому полив має бути регулярним, особливо після висихання верхнього шару землі.



Обліпиха може рости на бідних ґрунті / Фото Pexels

Ягода Годжі

Популярний "суперфуд" добре переносить складні умови і підходить для сухих та малородючих ґрунтів. Після вкорінення кущ стає стійким до посухи та здатен адаптуватися до різної структури землі.

Проте важкий глинистий ґрунт для нього не підходить. Для кращого урожаю рослину варто висаджувати на сонячних ділянках і регулярно обрізати.

Аґрус

Кущ може рости в різних умовах. Якщо земля бідна, то достатньо додати лише компост. Аґрус любить прохолоду і дає солодкі ягоди. Трохи недозрілі збирають для заготовок, а стиглі – для свіжого вживання. Рослина потребує регулярного поливу та обрізки, а через колючі гілки збір урожаю краще проводити в рукавичках.

Орегонський виноград

Цей виноград вважається одним із найбільш витривалих варіантів для ділянок з бідними умовами. Та попри свою назву, він не має нічого спільного зі звичайним виноградом.

Кущ спочатку прикрашають яскраво-жовті квіти, а згодом з’являються невеликі сині ягоди. Рослина здатна переносити літню посуху, навіть у півтіні. У догляді кущ невибагливий, але може без обрізки сильно розростатися, тому раз на кілька років треба підстригати. Ягоди на смак терпкі, тому їх треба підсолоджувати.

Зверніть увагу, що деякі багаторічники, такі як конвалія, англійський плющ, барвінок, м'ята та рослина-хамелеон, можуть агресивно поширюватися та захоплювати сад, пише Southern Living. Викорінити інвазивні рослини з ділянки згодом дуже складно, тому варто ретельно обмірковувати їхню посадку.

