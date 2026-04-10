Виростуть великі, солодкі і без фітофтори: секрет вирощування томатів від дачників

Щоб отримати щедрий урожай томатів та вберегти їх від фітофтори, потрібно дотримуватися базових правил. Завдяки ним помідори виростуть соковитими, солодкими та великими.

Насправді на урожай впливає вибір розсади, йдеться на ютуб-каналі "Зелена планета". Найкраще проживається розсада віком 50 – 55 днів. Переросла розсада погано адаптується та дає слабкий урожай.

Читайте також Коли краще садити картоплю — до чи після Великодня: порада від дачників

Як виростити великі та соковиті помідори?

Достатня кількість світла формує міцні та товсті стебла. Обираючи сорти, варто орієнтуватися не лише на зовнішній вигляд плодів, але й на їхній смак.

Щоб рослина не витрачала сили лише на зелену масу, її потрібно формувати. Зайве листя варто прибирати, оскільки головна мета – це сформувати ресурси на формування плодів. Якщо ж стебло вже достатньо міцне, потрібні азотні додаткові підживлення.

Після висадки рослинам потрібен час на адаптацію – приблизно тиждень. Коли кущі починають активно рости, їх можна підживити азотними добривами – настоєм коров’яку чи трави.

Головним фактором смаку помідорів вважається правильний полив. На етапі дозрівання не можна надмірно зволожувати ґрунт, оскільки від цього плоди стають водянистими та кислими.

Також для солодкості помідорам необхідний калій. Найпростіший та найдоступніший варіант – деревний попіл. Додатково можна замульчувати ґрунт соломою чи сіном, щоб зберегти вологу, захистити коріння від перегріву та стримати ріст бур’янів.

Як вберегти томати від фітофтори?

Фітофтора – це одна з найнебезпечніших хвороб для томатів, яка може швидко знищити урожай, тому головне – це профілактика.

Ще перед посадкою потрібно обробити насіння та ґрунт спеціальними засобами. Якщо ж хвороба вже з’явилася, то уражені кущі потрібно одразу видалити та знищити, щоб інфекція не поширилася на інші рослини.

Зверніть увагу, що посадка базиліку, настурцій та чорнобривців поруч з помідорами покращує їхній смак і захищає від шкідників, пише Express. Городникам рекомендують уникати вирощування помідорів поблизу картоплі та фенхелю, які можуть негативно впливати на їхній ріст.

Що ще варто знати дачникам?