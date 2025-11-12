Цією водою поливати кімнатні рослини заборонено: зав'януть дуже швидко
- Пом'якшена вода може додавати солі до ґрунту, що негативно вплине на ріст рослин.
- Вода для поливу кімнатних рослин завжди має бути кімнатної температури, щоб уникнути шоку для рослин.
Полив рослин – це чи не найважливіша частина догляду за ними. І тому важливо зважати не лише на частоту поливу, але й на те, яку воду ви для цього використовуєте.
Потреба вуличних рослин у поливі залежно від сезону може суттєво змінюватися – втім, і кімнатні рослини мають свої вимоги: освітленість, місце розташування, ґрунт, вода, повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.
Якою водою слід поливати рослини?
Вода, яку ви використовуєте для кімнатних рослин, таки має значення. Більшість водопровідної води насправді підходить для того, аби поливати нею рослини – втім, слід уважно ставитися до пом'якшеної води. З часом саме вона може додавати солі до ґрунту, а це негативно вплине на ріст будь-якої рослини.
А ось хлорована водопровідна вода не така вже й шкідлива, хоча якщо її відфільтрувати, вона, звісно ж, краще впливатиме на здоров'я ваших вазонів. Як альтернатива, підійде і дощова вода, якщо є можливість її збирати – вона має збалансовану кислотність та не містить мінералів, що є у водопровідній воді.
Та ще уважнішими варто бути до температури води: вона завжди має бути кімнатною. Якщо вода буде надто гарячою чи холодною, це призведе до шоку для листя рослин та пошкодження коренів, пише Real Simple.
Кімнатні рослини потрібно поливати правильно / Фото Pexels
Як правильно поливати кімнатні рослини?
Якщо ви підібрали воду кімнатної температури, а ґрунт вже видається сухим, тоді настав час поливати кімнатні рослини. Для того, аби рослина росла якнайкраще, її потрібно як слід наситити водою – адже коріння зазвичай розташоване досить глибоко у ґрунті, тож слід переконатися, що вода його досягне.
Продовжуйте поливати рослину, аж поки вода не почне стікати з дренажних отворів у дні. Але не забудьте приблизно через 10 хвилин після поливу спорожняти блюдце з водою з-під горщика.
Що ще потрібно знати про догляд за кімнатними рослинами?
Тещин язик – це популярна кімнатна рослина. Та для того, аби вона росла як слід, потрібно правильно за нею доглядати та не припускатися поширених помилок.
Фікус викидатиме листя щотижня, якщо подбати про елементарний догляд – потрібно зробити всього одну річ.
Часті питання
Яка вода підходить для поливу кімнатних рослин?
Більшість водопровідної води підходить для поливу рослин, але слід уникати пом'якшеної води, оскільки вона може додавати солі до ґрунту. Хлорована вода не є шкідливою, але краще її відфільтрувати. Також можна використовувати дощову воду, яка має збалансовану кислотність.
Яка температура води є оптимальною для поливу рослин?
Вода для поливу рослин завжди має бути кімнатної температури. Занадто гаряча чи холодна вода може призвести до шоку для листя та пошкодження коренів рослин.
Як правильно поливати кімнатні рослини?
Поливати рослини потрібно, коли ґрунт вже сухий, і використовувати достатню кількість води, щоб вона досягла коріння. Полив слід продовжувати, доки вода не почне стікати з дренажних отворів, а потім через 10 хвилин спорожнити блюдце з водою з-під горщика.