Фікуси досить гнучкі, хоч і вибагливі, і часто пристосовуються навіть до невдалих умов. Та для найкращого росту цим рослинам потрібно багато яскравого світла та добре дренованого ґрунту, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Як доглядати за фікусом вдома, щоб ідеально ріс?

Фікуси мають чимало вимог для росту та розвитку, і зараз детальніше розглянемо кожну з них.

Світло

Фікуси й у приміщенні, і на вулиці потребують яскравого світла, але тільки дуже добре акліматизовані рослини можуть витримати прямі сонячні промені. Влітку рослини отримають чимало користі, якщо виносити їх на вулицю – але слідкуйте за тим, аби не залишати фікуси прямо на підвіконнях в теплу пору року – адже яскраве пряме світло може обпекти листя та призвести до його опадання.

Ґрунт

Фікус для росту потребує добре дренованого та родючого ґрунту. І звичайна ґрунтова суміш для кімнатних рослин добре підійде та забезпечить її усіма потрібними поживними речовинами.



Фікус потребує відповідного догляду / Фото Pexels

Втім, краще не використовувати землю для троянд чи азалій, адже вона буде надто кислою.

Полив

Надмірний полив може стати для фікусів дуже серйозною проблемою. Поливати рослини слід лише тоді, коли кілька сантиметрів землі вже просохли. Для того, аби перевірити, слід занурити палець у ґрунт.

Влітку фікус потрібно рівномірно поливати, поки вода не почне витікати з дренажних отворів внизу – потім зайву воду слід видалити. А ось взимку кількість поливу слід знизити. Фікус також буде вдячний за обприскування в умовах сухого повітря, пише Gardening Know How.

Добрива

На початку вегетаційного періоду можна підживлювати фікус гранулами повільного вивільнення. Рослини можуть досить швидко рости, і для них буде корисним щомісячне підживлення навесні та влітку. А ось восени та взимку підживлювати можна тільки раз на два місяці.

Що потрібно знати про догляд за рослинами?