Не витратите жодної гривні: 5 шикарних ідей подарунка до Дня святого Валентина своїми руками

Для того, аби висловити свою любов та прихильність до людини, зовсім необов'язково витрачати багато грошей. І часто подарунок, виготовлений своїми руками, може викликати значно більше емоцій.

Подарунок, виготовлений своїми руками – це не лише цінний сувенір, але й спосіб показати людині, що ви готові витратити на неї час, пише Better Homes&Gardens. Та якщо ви не знаєте, який саме подарунок обрати, пропонуємо кілька простих і цікавих ідей.

Які подарунки до Дня усіх закоханих можна зробити своїми руками?

Солодощі

Що може бути краще, ніж креативно запаковане печиво чи цукерки ручної роботи? Такий подарунок ідеально підійде, якщо часу до свята залишається небагато, але хочеться потішити другу половинку приємним сюрпризом.

Саморобна ароматична свічка

Ароматична свічка – це чудовий спосіб наповнити дім улюбленими запахами та розслабитися. І виготовити її не так вже й складно: до воску можна додати кілька крапель червоного барвника для тематичності, та кілька крапель ефірної олії на ваш смак.

Також свічки можна розмалювати воском іншого кольору, пише The Spruce.

Колаж з фотографій

Такий подарунок буде глибоко особистим. Головне в ньому – продумати вибір світлин та креативно поєднати їх. Для колажу також можна виготовити й рамку своїми руками: з картону, пап'є-маше чи полімерної глини. А якщо є інструменти, можна навіть вирізьбити її з дерева.

Лист, написаний від руки

Що може бути романтичнішим, ніж лист, написаний від руки? Це – саме той подарунок, який можна зберігати роками. До листа можна додати продуману листівку, фото чи малюнок.

Прикраса з полімерної глини

Полімерна глина – це ідеальний матеріал для новачків. З неї можна виготовити сережки, підвіски, персні, браслети та багато іншого.

