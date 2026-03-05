Що подарувати на 8 березня мамі або коханій: 5 безпрограшних ідей

Вибір подарунка на 8 березня часто стає справжнім викликом, оскільки хочеться знайти щось корисне та водночас особливе. Для мами чи коханої жінки є кілька універсальних подарунків, які точно їм сподобаються.

Висловити свою любов на 8 березня можна не лише словами, пише 24 Канал. У цей день часто дарують квіти, проте додатковий сюрприз у вигляді подарунку лише покращить настрій та ще краще допоможе показати турботу й увагу до близької людини.

Що подарувати на 8 березня?

Постільна білизна

Якісний комплект постільної білизни – це саме той подарунок, який поєднує практичність і турботу. Рекомендуємо обирати ніжні пастельні кольори, стильні мінімалістичні варіанти чи витончені візерунки. Такий подарунок допоможе зробити спальню затишнішою й приємнішою для відпочинку.

Шовкова постільна білизна вирізняється естетикою та приємними тактильними відчуттями. Зокрема, її цінують за гладкість, яка мінімізує процес тертя під час сну, що вважається корисним для шкіри і волосся. Завдяки ефекту прохолоди, шовкові комплекти чудово підійдуть для теплої погоди.



Постіль – вдалий подарунок на 8 березня / Фото Pinterest

Солодкий бокс

Для тих, хто любить солодощі, чудовим варіантом стане гарно оформлений бокс із ласощами. До нього може входити шоколад, цукерки, печиво, маршмелоу чи інші десерти. Не лише смачно, але й святково виглядають подарункові бокси із сухофруктів і горішків.



Солодкий бокс – вдалий подарунок на 8 березня / Фото Pinterest

Косметика

Цей практичний подарунок точно стане в пригоді. У косметичку можна покласти базові засоби догляду чи декоративну косметику – наприклад крем для обличчя, бальзам для губ, туш, помаду чи блиск.



Косметика – вдалий подарунок на 8 березня / Фото Pinterest

Парфуми

Аромат – бажаний подарунок для багатьох дівчат. Рекомендовано на 8 березня дарувати легкі квіткові, свіжі чи солодкі композиції. Парфуми асоціюються з особливими моментами, тому такий презент залишить приємні спогади.

Видання In Journal визначили кілька найкращих весняних ароматів, які не лише гарно пахнуть, але й досить стійкі. До п'ятірки парфумів входять Giorgio Armani Si Intense, Prada Paradoxe, Givenchy L'Interdit, Dior Rose N'Roses та TOM FORD Bitter Peach. Втім, окрім цих позицій можна обрати той парфум, який любить мама чи кохана.



Парфуми – вдалий подарунок на 8 березня / Фото Pinterest

Прикраси

Класичний варіант подарунка, який ніколи не вийде з моди. Це можуть бути сережки, браслет, підвіска чи витончений ланцюжок. Прикраси довершують образ завжди, тому можуть стати пам’ятним подарунком на довгі роки.



Прикраса – вдалий подарунок на 8 березня / Фото Pinterest

У 2026 році в Україні 8 березня припадає на неділю, але додатковий вихідний понеділок скасовано через воєнний стан, тому 9 березня буде робочим днем, йдеться у Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15 березня 2022 року.

