Выразить свою любовь на 8 марта можно не только словами, пишет 24 Канал. В этот день часто дарят цветы, однако дополнительный сюрприз в виде подарка только улучшит настроение и еще лучше поможет показать заботу и внимание к близкому человеку.

Что подарить на 8 марта?

Постельное белье

Качественный комплект постельного белья – это именно тот подарок, который сочетает практичность и заботу. Рекомендуем выбирать нежные пастельные цвета, стильные минималистичные варианты или изящные узоры. Такой подарок поможет сделать спальню более уютной и приятной для отдыха.

Шелковое постельное белье из шелка отличается эстетикой и приятными тактильными ощущениями. В частности, его ценят за гладкость, которая минимизирует процесс трения во время сна, что считается полезным для кожи и волос. Благодаря эффекту прохлады, шелковые комплекты прекрасно подойдут для теплой погоды.



Постель – удачный подарок на 8 марта / Фото Pinterest

Сладкий бокс

Для тех, кто любит сладости, отличным вариантом станет красиво оформленный бокс с лакомствами. В него может входить шоколад, конфеты, печенье, маршмеллоу или другие десерты. Не только вкусно, но и празднично выглядят подарочные боксы из сухофруктов и орешков.



Сладкий бокс – удачный подарок на 8 марта / Фото Pinterest

Косметика

Этот практичный подарок точно пригодится. В косметичку можно положить базовые средства ухода или декоративную косметику – например крем для лица, бальзам для губ, тушь, помаду или блеск.



Косметика – удачный подарок на 8 марта / Фото Pinterest

Духи

Аромат – желанный подарок для многих девушек. Рекомендуется на 8 марта дарить легкие цветочные, свежие или сладкие композиции. Духи ассоциируются с особыми моментами, поэтому такой презент оставит приятные воспоминания.

Издание In Journal определили несколько лучших весенних ароматов, которые не только хорошо пахнут, но и достаточно устойчивы. В пятерку парфюмов входят Giorgio Armani Si Intense, Prada Paradoxe, Givenchy L'Interdit, Dior Rose N'Roses и TOM FORD Bitter Peach. Впрочем, кроме этих позиций можно выбрать тот парфюм, который любит мама или любимая.



Духи – удачный подарок на 8 марта / Фото Pinterest

Украшения

Классический вариант подарка, который никогда не выйдет из моды. Это могут быть серьги, браслет, подвеска или изящная цепочка. Украшения завершают образ всегда, поэтому могут стать памятным подарком на долгие годы.



Украшение – удачный подарок на 8 марта / Фото Pinterest

В 2026 году в Украине 8 марта приходится на воскресенье, но дополнительный выходной понедельник отменен из-за военного положения, поэтому 9 марта будет рабочим днем, говорится в Законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" от 15 марта 2022 года. Несмотря на дискуссии, праздник 8 марта остается официальным, хотя его популярность снизилась.

