Незвичайний метод очищення духовки б'є рекорди: він швидкий та дієвий

Чистити брудну духовку не зовсім просто. Засохлий жир та залишки їжі не завжди легко відходять, тому потрібно прикласти до миття значних зусиль. У мережі популярним став лайфхак очищення за допомогою соди чи лимона, але тепер з’явився ще один нетрадиційний метод.

Виявляється, очистити духовку може звичайна піна для гоління, пише Interia Kobieta. Цей засіб здатен розчинити навіть найстійкіший бруд та засохлий жир.

У чому користь піни для гоління?

Достатньо лише нанести піну на всі брудні поверхні – дверцята, стінки та дно духовки. Піну потрібно залишити подіяти на 30 хвилин, а тоді лише видалити залишки скребком чи протерти духовку вологою ганчіркою або губкою.

Щоб позбутися запаху від піни, можна увімкнути духовку після очищення на 5 – 10 хвилин.



Які є ще домашні засоби для очищення духовки?

Крім нового методу з піною для гоління, харчова сода залишається такою ж популярною. Потрібно змішати половину склянки соди з невеликою кількістю води до утворення пасти.

Тоді її треба нанести на забруднену ділянку й залишити на 30 хвилин. Сода не лише також виводить бруд та жир, але й освіжає та дезінфікує поверхню. Через 30 хвилин усе треба просто витерти ганчіркою й протерти духовку.

Духовку можна очистити ще за допомогою оцту. Потрібно його лише змішати з водою у пропорції 1:1, перелити в розпилювач, а тоді обприскати поверхню духовки. Через пів години достатньо все протерти ганчіркою.

Ще простіше рішення – це налити оцет та воду в однаковому співвідношенні у форму для запікання й поставити у розігріту духовку на 150 градусів. Потрібно увімкнути режим конвекції, а тоді вимкнути його за 30 хвилин, протерши ганчіркою.

Як лимон очищує духовку?

Італійські господині залишають лимони в духовці на ніч для очищення від жиру, антибактеріального ефекту та усунення запахів, пише Faroform.

Лимони розрізають навпіл, поміщають у воду, нагрівають до 120 градусів, а потім залишають на ніч, щоб пара з лимонною кислотою осіла на стінках духовки.

