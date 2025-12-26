Якщо вам здається, що у вашому домі стало більше пилу, ніж зазвичай, ймовірно, ви припускаєтеся кількох простих помилок у прибиранні, які дуже легко виправити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Чому в домі з'являється багато пилу?

Пил – це не лише частинки бруду, але й скупчення цвілі, бактерій, посліду пилових кліщів, лупи домашніх тварин, відмерлих частин шкіри тощо. Тож на частоту появи пилу і його кількість точно впливають купа різноманітних факторів.

Зокрема, відчинені вікна сприяють потраплянню забрудненого повітря, а разом із взуттям ви можете заносити у дім ґрунт, пісок, хімікати та мікроби. І попри те, що протирання пилу – це обов'язок, про який можна досить легко забути, накопичення пилу в домі не тільки робить його бруднішим, але й впливає на загальну якість повітря та самопочуття. І в кожному домі є кілька прихованих джерел пилу.

Поганий потік повітря . Накопичення пилу часто стає результатом поганої циркуляції повітря – і в поєднанні з нерегулярним прибиранням це може призвести до того, що пил і пилові кліщі осідають на всіх поверхнях вашого дому.

. Накопичення пилу часто стає результатом поганої циркуляції повітря – і в поєднанні з нерегулярним прибиранням це може призвести до того, що пил і пилові кліщі осідають на всіх поверхнях вашого дому. Забруднена оббивка . Якщо у вас немає чохлів для подушок та матраців, варто подумати про те, аби їх придбати. Адже в тканині може зберігатися значно більше пилу, ніж ви уявляєте.

. Якщо у вас немає чохлів для подушок та матраців, варто подумати про те, аби їх придбати. Адже в тканині може зберігатися значно більше пилу, ніж ви уявляєте. Брудні килими й килимове покриття . Килим – це ще одне серйозне джерело пилу, адже його волокна є просто райським місцем для сміття та різних алергенів.

. Килим – це ще одне серйозне джерело пилу, адже його волокна є просто райським місцем для сміття та різних алергенів. Домашні тварини. Якщо ви не купаєте своїх улюбленців регулярно, це може призвести до появи чималої кількості пилу.

До слова, часто до появи і накопичення пилу призводить прибирання – а точніше, використання неправильних мийних засобів. Найкраще протирати пил чистою мікрофібровою серветкою – але якщо ви використаєте для цього засоби з милом, вони можуть лишити по собі липкий слід, який стане "магнітом" для пилу, пише The Spruce.

Які ще лайфхаки для дому варто знати?