Правильні рослини забезпечать рясніший урожай, пише Interia Kobieta. Часник виділяє фітонциди, які пригнічують ріст бактерій та грибків, а ще дезорієнтують комах, що живляться листям і корінням. Завдяки цьому, рослини що ростуть поруч, менш сприятливі до хвороб.

З чим треба садити часник?

Деякі декоративні рослини та трави діють як природні захисники саду. Чорнобривці та цикорій допомагають зменшити поширення цибулевої мухи – одного з найнебезпечніших шкідників часнику. Настурції відлякують блішок й нематод, захищаючи кореневу систему.



Часник поруч з іншими овочами почне краще рости / Фото Pexels

Часник можна посадити поруч з трояндами. Його запах здатен відлякати попелицю, слимаків та мурах, а також знизити ризик грибкових захворювань. Серед трав добре підійде чабер та ромашка, які сприяють росту рослин та підсилюють їхній аромат. Рута, посаджена по краях грядок, може відлякати мух, а деревій привабить запилювачів у саду.

Які овочі найкраще пасують до часнику?

Часник добре росте поруч з багатьма овочами. Морква буде захищена від попелиці та мух, натомість допоможе вирости більш пухким головкам часнику. Помідори, перець та баклажани, що посаджені поруч з нею будуть менш схильні до грибкових інфекцій та набудуть кращого смаку.

Чудовим вибором стане салат і шпинат, бо мають схожі вимоги й здатні вирощуватися на одній грядці. Часник відлякає слимаків, а листова зелень затінить ґрунт й зменшить ріст бур’янів.

Також дачники радять поєднувати часник з полуницею. Овочі захистять її від хвороб та шкідників, а посаджений часник поруч з картоплею та хроном – відлякає колорадських жуків та покращить якість врожаю.

Як зберігати часник?

Часник слід зберігати в прохолодному, сухому місці з мінімальною вологістю та слабким освітленням, щоб запобігти проростанню або гниттю, пише The Mirror. Можна зберігати часник, заливаючи його рослинною олією або пересипаючи сіллю, щоб продовжити його свіжість до кінця зими.

Які ще поради варто знати?