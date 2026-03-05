Ефективне підживлення смородини у березні: влітку буде вдвічі більше ягід
- Для підживлення смородини у березні рекомендується використовувати картопляний крохмаль, який активує мікрофлору ґрунту та покращує урожайність.
- Яєчна шкаралупа, багата на кальцій, також може використовуватися як натуральне підживлення, якщо її подрібнити до порошкоподібного стану.
У березні земля вже починає поступово прогріватися, тож в цей період смородина потребує уваги садівників. Підживлення культур на початку весни – важливе завдання, яке не можна пропустити.
Для удобрення кущів смородини не обов’язково купувати дорогі добрива, пишуть "Новини Live". Є простий та доступний спосіб покращити урожайність та смак ягід завдяки звичайному інгредієнту, який можна придбати в кожному магазині.
Чим підживити смородину в березні?
Йдеться про звичайний картопляний крохмаль. Смородина хоч і невибаглива культура, проте з часом все одно виснажує ґрунт, тому потребує регулярного підживлення. Якщо не внести його, то ягоди можуть стати дрібнішими, а смак ягід – зовсім не насиченим.
У картопляному крохмалі містяться складні вуглеводи, якими живляться ґрунтові мікроорганізми. Активація мікрофлори позитивно впливає на структуру ґрунту, сприяючи кращому формуванню зав’язі й розвитку ягід. Саме тому крохмаль вважають стимулятором росту.
Щоб підживлення було ефективним, варто дотримуватися кількох простих правил:
- Для одного дорослого куща достатньо двох столових ложок картопляного крохмалю.
- Ґрунт навколо рослини потрібно обережно розпушити, не заглиблюючись більше, ніж на 5 – 7 сантиметрів, оскільки коріння смородини розташоване близько до поверхні.
- Крохмаль потрібно рівномірно розсипати по колу навколо куща, відступивши приблизно 10 – 15 сантиметрів від центру.
- Після цього добриво треба лише присипати землею й полити водою.
Таке підживлення найкраще проводити наприкінці березня, коли ґрунт стане теплішим, а активний ріст рослини ще не почався.
Копійчане підживлення збільшить урожай смородини / Фото Pinterest
Окрім того, смородині потрібен кальцій у помірній кількості. Він сприяє розвитку кореневої системи й покращує структуру ґрунту. Яєчна шкаралупа, багата на кальцій, може стати натуральним підживленням для смородини, пише Express. Шкаралупу потрібно липе подрібнити перед використанням до порошкоподібного стану, щоб вона ефективно розкладалася в ґрунті.
