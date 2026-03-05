Для удобрення кущів смородини не обов’язково купувати дорогі добрива, пишуть "Новини Live". Є простий та доступний спосіб покращити урожайність та смак ягід завдяки звичайному інгредієнту, який можна придбати в кожному магазині.

Чим підживити смородину в березні?

Йдеться про звичайний картопляний крохмаль. Смородина хоч і невибаглива культура, проте з часом все одно виснажує ґрунт, тому потребує регулярного підживлення. Якщо не внести його, то ягоди можуть стати дрібнішими, а смак ягід – зовсім не насиченим.

У картопляному крохмалі містяться складні вуглеводи, якими живляться ґрунтові мікроорганізми. Активація мікрофлори позитивно впливає на структуру ґрунту, сприяючи кращому формуванню зав’язі й розвитку ягід. Саме тому крохмаль вважають стимулятором росту.

Щоб підживлення було ефективним, варто дотримуватися кількох простих правил:

Для одного дорослого куща достатньо двох столових ложок картопляного крохмалю. Ґрунт навколо рослини потрібно обережно розпушити, не заглиблюючись більше, ніж на 5 – 7 сантиметрів, оскільки коріння смородини розташоване близько до поверхні. Крохмаль потрібно рівномірно розсипати по колу навколо куща, відступивши приблизно 10 – 15 сантиметрів від центру. Після цього добриво треба лише присипати землею й полити водою.

Таке підживлення найкраще проводити наприкінці березня, коли ґрунт стане теплішим, а активний ріст рослини ще не почався.



Копійчане підживлення збільшить урожай смородини / Фото Pinterest

Окрім того, смородині потрібен кальцій у помірній кількості. Він сприяє розвитку кореневої системи й покращує структуру ґрунту. Яєчна шкаралупа, багата на кальцій, може стати натуральним підживленням для смородини, пише Express. Шкаралупу потрібно липе подрібнити перед використанням до порошкоподібного стану, щоб вона ефективно розкладалася в ґрунті.

