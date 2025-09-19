Як пише Chicago Botanic Garden, правильна підготовка включає своєчасну обрізку, укриття, захист від шкідників і регулювання полив, передає 24 Канал.
Як підготувати троянди до зимівлі?
- Припиніть підживлення
Останнє підживлення варто провести не пізніше початку вересня. Це дозволяє рослинам завершити вегетацію та підготуватися до зимівлі. Затримка з підживленням може призвести до пізнього росту, що робить рослини більш вразливими до морозів.
- Обрізка
Обрізати троянди слід після того, як вони перейдуть у стан спокою, зазвичай після кількох днів з температурою нижче нуля. Обрізка допомагає зменшити ризик пошкодження рослини під час зимових вітрів.
Як підготувати троянди до зими / Фото Unsplash
- Укриття троянд
Після перших стійких морозів (близько -5 градусів) можна починати укриття троянд. Для цього використовують:
- Солому або тирсу;
- Гілки хвойних дерев;
- Бурлак або агроволокно.
Це допомагає зберегти стабільну температуру навколо рослини та захищає від різких перепадів.
- Полив перед морозами
Як пишуть експерти NCSU Extension, за кілька днів до укриття троянд, забезпечте їх достатнім поливом. Це допоможе рослинам краще перенести зимові морози та зменшить ризик пересихання коренів.
- Захист від шкідників
Перед зимівлею варто провести обробку рослин від шкідників та хвороб. Використовуйте відповідні фунгіциди та інсектициди, щоб запобігти пошкодженню рослин під час зимового періоду.
Як доглядати за трояндами?
- Для тривалого цвітіння троянд важливо вибрати здорові саджанці, забезпечити їх якісним дренажем, добривами та сонячним місцем.
- Регулярне підживлення, полив, мульчування ґрунту та обрізка кущів допоможуть підтримувати здоров'я рослин та сприятимуть їхньому пишному цвітінню.