Усі засоби для догляду – шампуні, креми, і, звісно ж, гелі для душу – потрібно підбирати відповідно до особистих потреб. Вони впливають на стан шкіри сильніше, аніж може видаватися, пише Typology.

Як підібрати гель для душу до типу шкіри?

Щоб обрати максимально ефективний гель для душу, потрібно знати потреби своєї шкіри. Зокрема, її тип.

Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про гелі для душу – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення. А оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії, зокрема й засоби для догляду.

На що зважати, розповідає докторка медичних наук Мері Еліс Міна:

суха шкіра – найкраще підійдуть засоби з багатою текстурою: жирні гелі для душу або ж навіть очищувальні олії з ліпідовідновлювачами. Серед поживних речовин у складі слід шукати рослинні олії, сквалан, масла тощо. Такі формули підходять для відновлення бар'єра шкіри та створення гідроліпідної плівки;

– найкраще підійдуть засоби з багатою текстурою: жирні гелі для душу або ж навіть очищувальні олії з ліпідовідновлювачами. Серед поживних речовин у складі слід шукати рослинні олії, сквалан, масла тощо. Такі формули підходять для відновлення бар'єра шкіри та створення гідроліпідної плівки; комбінована та жирна шкіра – краще надати перевагу ніжним формулам, що лише очищатимуть шкіру, а не порушуватимуть її природний баланс. Варто уникати агресивних гелів для душу – через подразнення шкіра почне виробляти лише більше жирності. Шукати варіанти з активними відлущувальними інгредієнтами – гліколевою кислотою, саліциловою кислотою тощо. Це допоможе очистити пори, врегулювати вироблення шкірного сала та обмежити появу недосконалостей;

– краще надати перевагу ніжним формулам, що лише очищатимуть шкіру, а не порушуватимуть її природний баланс. Варто уникати агресивних гелів для душу – через подразнення шкіра почне виробляти лише більше жирності. Шукати варіанти з активними відлущувальними інгредієнтами – гліколевою кислотою, саліциловою кислотою тощо. Це допоможе очистити пори, врегулювати вироблення шкірного сала та обмежити появу недосконалостей; чутлива шкіра – вона потребує особливого догляду, і тут найкраще обрати гіпоалергенні гелі для душу з мінімалістичними формулами. Склад на рослинній основі без парабенів, синтетичних ароматизаторів, сульфатів та спирту стане найкращим вибором, пише NBC News.

На що ще звернути увагу під час вибору гелю для душу?

Під час покупки засобів для шкіри потрібно зосередитися ще на кількох факторах.

Список інгредієнтів

Звісно, перевіряти кожен складник гелю для душу – це довго та складно, але, на щастя, існує досить просте правило, що допоможе підібрати найякісніші гелі. Інгредієнти в засобах для шкіри часто перераховують у порядку зростання використаної кількості, тож зосередити увагу потрібно саме на цьому.

Надавайте перевагу продуктам з найкоротшими формулами інгредієнтів. А що довший список, то більша ймовірність, що серед нього з’являться хімічні речовини, що можуть потенційно негативно вплинути на шкіру.



Гель для душу потрібно обирати відповідно до типу шкіри / Фото Pexels

Ніжні активні речовини

Більшість людей під час вибору гелю покладаються винятково на аромат чи текстуру. Втім, що барвистіший чи запашніший продукт, то вища ймовірність, що він містить хімічні речовини. Тож доктор Леонардо Трасарде радить уникати засобів для шкіри, що містять такі інгредієнти:

парабени;

барвники;

синтетичні ароматизатори;

метилхлорізотіазолінон;

метилізотіазолінон;

феноксіетанол;

фталати.

Сульфати

Гель для душу складається з поверхнево-активних речовин – і найчастіше виробники використовують різноманітні сульфати. Причиною є доступна ціна та те, що вони утворюють найряснішу піну. Втім, ці очищувальні складники можуть також викликати подразнення шкіри та пошкодження гідроліпідного бар'єра.

Кращим варіантом стануть м’які поверхнево-активні речовини рослинного походження.

