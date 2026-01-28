Вже наприкінці січня можна починати висівати насіння у приміщенні, щоб навесні пересадити у відкритий ґрунт, пише Martha Stewart. Завдяки зимовій посадці вдасться отримати ранній урожай.

Які овочі можна садити в січні?

Помідори

Томати варто посіяти у контейнери до 10 тижнів, а тоді вже пересаджувати у відкритий ґрунт. Для розсади потрібен легкий ґрунт та помірний полив.

Цибуля

Щоб сформувати міцні та здорові цибулини, цибулю потрібно висіяти в приміщенні, а через 10 – 12 тижнів пересадити в ґрунт.

Шпинат

У січні залюбки можна сіяти в контейнери шпинат. Рослина легко перенесе навіть холод на балконі, та навіть стане солодшою на смак.



Деякі овочі можна садити вже у січні / Фото Pexels

Броколі

Городники радять для посадки броколі в приміщенні використовувати фітолампу, яка забезпечить температуру – від 18 до 21 градуса тепла.

Горох

Перед посадкою гороху ґрунт треба розпушити на глибину 15 сантиметрів, зволожити та висівати насіння на відстані кількох сантиметрів. Важливо лише не перезволожувати горох, бо він почне погано рости.

Перець

Розсаді перцю потрібно чимало часу для розвитку, тому майже всі городники починають висівати рослину ще в січні. Підійдуть для цього спеціальні горщики для розсади, які продаються в садових центрах.

Що можна посадити ще в холодний ґрунт?

Рукола, редис і гірчиця салатна ідеально підходять для посадки в холодний ґрунт наприкінці зими або на початку весни, пише Express. Ці рослини добре ростуть в прохолодних умовах, а зелену цибулю можна вирощувати на підвіконні цілий рік.

Які ще поради варто знати?