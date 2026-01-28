Багато людей помилково вважають, що в саду взимку робити нічого – але саме зараз важливо виконати одне просте завдання з трояндами, інакше вони зав'януть, а цвітіння не буде пишним і довгим, пише Express.

Що потрібно зробити з трояндами у січні та лютому?

У холодні місяці, і особливо у січні та лютому, на кущах троянди починають накопичуватися не тільки хворі гілки, але й старе листя. І якщо просто залишити троянду в спокої аж до весни, ці частини рослини почнуть висмоктувати з неї енергію.

А енергія вкрай потрібна трояндам ще на самому початку росту, інакше на пишне цвітіння та швидкий ріст нових пагонів можна й не розраховувати. Але допомогти трояндам у швидкому рості потрібно вже зараз, поки не стало надто пізно.

Отож, мовиться про вчасну обрізку. Якщо ви хочете отримати більше квітів влітку та навесні, троянду потрібно правильно та якісно обрізати вже зараз. Процес цей насправді неймовірно простий, але залишається однією з найважливіших садівничих робіт, які потрібно виконати взимку.

Найбільша помилка садівників зараз – це пропустити обрізку, або ж намагатися провести її аж надто акуратно, не позбавляючи кущ зайвих гілок та листя. Не бійтеся обрізати троянда – адже наприкінці зими вони, скоріш за все, матимуть багато слабших пагонів, тому сильна обрізка допоможе збільшити розмір та кількість квітів.



Троянди потребують зимової обрізки / Фото Pexels

Як проводити обрізку троянд?

Перше, що потрібно зробити – це видалити усе листя, що лишилося на кущі, пише Garden Design. Після цього починайте зрізати сухостій. Дізнатися, що гілка мертва, просто – розріжте її. Якщо всередині вона коричнева, це мертва деревина; якщо зелена – жива. Обріжте усі мертві гілки до основи.

Розкрийте центр рослини, видаливши усі перехрещені гілки, які можуть тертися одна об одну, спричиняючи розвиток хвороб, а після цього обріжте усі тонкі, слабкі пагони. Просте правило підказує, що зрізати потрібно усі гілки, які тонші, ніж олівець.

Решту пагонів також потрібно обрізати на сантиметр вище від вічка бруньки, що звернена назовні – так нові стебла ростимуть у напрямку бруньки назовні, а не всередину. Робіть зрізи під кутом 45 градусів. Обов'язкове завдання – приберіть після обрізки усе сміття: листя, гілки тощо. Вони можуть спричинити хвороби, якщо лишити їх під кущем.

