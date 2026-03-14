Відкладає до 150 яєць: негайно знищіть павутинного кліща, який атакує рослини

З настанням весни сонячного світла на підвіконнях з’являється більше, тож рослини починають пускати нове листя. Проте деякі кімнатні вазони можуть застрягнути в рості. І причиною часто є не поганий догляд, а такий шкідник як павутинний кліщ.

Крихітних павукоподібних складно помітити, оскільки вони ховаються під листям, харчуючись соком кімнатних рослин, пише Interia Kobieta.

Читайте також Орхідеї почнуть пишно цвісти місяцями: лайфхак від німецької господині

Першими ознаками того, що кліщ атакував рослини є скручування та в’янення листя. Якщо поруч біля вазону на підвіконні є маленькі павутиння в щілинах чи закутках, тоді варто миттєво братися за знищення шкідника.

Які рослини атакує павутинний кліщ?

Найчастіше кліщ з’являється на рослинах з декоративним листям: монстері, калатеї, пальмі, плющі, спатифілумі, юці, драцені тощо. Зрідка він навіть оселяється на квітучих видах: азалії, фуксії та бегонії.

Найчастіше павутинний кліщ потрапляє в помешкання з магазинів, коли ми купуємо нову рослину. В іншому випадку він може потрапити в дім через відкрите вікно.

Перше весняне тепло дозволяє павутинним кліщам відкласти до 150 яєць й поширити колонію на інші рослини. Тому навіть за наявності одного шкідника, треба швидко братися за їхнє виведення.



Як вивести павутинного кліща?

Перший крок – ізолювання заражених рослин чи переміщення їх в іншу кімнату. Навіть звичайне регулярне обприскування чи промивання рослини під душем допоможе нейтралізувати павутинних кліщів. Та для того, щоб справді вивести шкідника краще використати діяєвіші методи.

Часниковий розчин

Візьміть 5 зубчиків часнику й залийте їх літром води, залишивши на ніч. Цією сумішшю раз на день можна обприскувати рослини.

Олія та вода

У літрі води розведіть кілька столових ложок ріпакової олії й додайте засіб для миття посуду. Цим засобом варто обробляти рослини від кліща.

Мильний розчин

Ще один дієвий метод полягає у розчиненні 20 грамів сірчаного мила у літрі води. До цієї суміші треба лише додати 10 мілілітрів денатурованого спирту. Готовим розчином можна обприскувати шкідників.

Активно борються з садовими кліщами китайські кури, пише WP Kobieta. Шовкові кури ефективно знищують кліщів, слимаків та інших шкідників на городі, не завдаючи шкоди рослинам. Вони мають унікальне шовкове оперення та спокійний темперамент, що робить їх привабливими для дачників, які обирають біологічні методи боротьби з шкідниками.

Що ще варто знати про рослини?