Правильні умови забезпечать орхідеї регулярне випускання квітів, розповіла авторка ютуб-каналу "Життя в селі". Покращити стан рослини може правильний склад субстрату, полив та натуральні підживлення.

За словами жінки, у неї завжди не виходило виростити пишні орхідеї, але коли вона була в Німеччині, то одна господиня розповіла їй секрети, які допомагають відновити ріст квітів.

Який субстрат потрібен орхідеї?

Авторка розповіла у відеоролику, що однієї кори для повноцінного росту орхідеї – недостатньо, тому до субстрату варто додати свіжий лісовий мох. Його змішують з корою чи викладають щільним шаром зверху.

Мох працює як природний антисептик й допомагає регулювати вологість у горщику. Завдяки цьому коріння краще циркулює повітря й не пересихає.

Підживлення медовою водою

Стимулювати ріст орхідей можна завдяки поживному розчину на основі меду. Потрібно лише в одному літрі теплої води розчинити столову ложку меду. Річ у тому, що рослини люблять глюкозу, тож така суміш для них є природним стимулятором росту.

Таке підживлення варто застосовувати для рослин раз на місяць. Після такого добрива квіти стануть більшими, а цвітіння буде довше тривати.

Правильний спосіб поливу

Орхідеї не варто поливати водою, як усі звичні для нас рослини, що ростуть ґрунті. Досвідчені квітникарі ставлять горщик з орхідеєю у велику миску з теплою медовою водою так, щоб коренева система майже повністю в неї занурилася. У цій воді рослину можна залишити на 1 – 2 години, щоб субстрат і коріння змогли насититися вологою.

Догляд за листям

Виявляється, що для того, щоб листя залишалося здоровим та мало красивий насичений зелений колір – варто використовувати алое. Листочок розрізають навпіл та м’якоттю протирають листя орхідеї. Ця процедура допомагає очистити поверхню від пилу й підживити рослину мікроелементами через пори.

Як покращити ріст орхідеї: дивіться відео

Основні причини відсутності цвітіння орхідеї — це перезволоження і надмірна тінь, які заважають розвитку квітконосів, пише Deccoria. Для стимуляції цвітіння рекомендується створити легкий температурний контраст і підгодовувати рослину часниковим розчином раз на 10 – 14 днів.

