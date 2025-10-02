Якщо ви провели все літо, доглядаючи за своїм ідеальним садом, у вас може виникнути спокуса взяти ножиці та почати обрізку рослин прямо зараз, на початку осені, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Які рослини не варто обрізати восени?

Є кілька рослин, які краще залишити восени, як є, аби навесні вони потішили вас особливо пишним цвітінням.

Гортензії

Незалежно від кольору, гортензії – це чудовий спосіб додати вашому саду трохи вишуканості та елегантності. Втім, далеко не всі гортензії потрібно обрізати восени. Деякі види цієї рослини цвітуть на старій деревині, і якщо провести обрізку восени, влітку вам не вдасться побачити жодної квітки.

Наперстянки

Зазвичай наперстянки є дворічниками – тобто вони цвітуть один раз, а потім дають насіння перед тим, як відцвісти. Тож для того, аби забезпечити безперервне цвітіння у вашому саду, садівники радять залишити хоча б кілька стебел рослин, аби їхні квіти встигли перетворитися на насіннєві коробочки.

У такому випадку квіти замозасіються, і наступного літа вас потішить чудове цвітіння рослин без жодних зусиль.

Азалії

Якщо ви вирощуєте азалії і хочете влітку побачити їхнє цвітіння, краще зараз відкласти секатор. Обрізка засохлих квітів восени – це далеко не найкраща ідея, адже ці рослини також цвітуть на старій деревині.

Натомість обрізку краще проводити одразу ж після весняного цвітіння, аби рослина могла перенаправити енергію на формування нових бруньок.



Азалії не слід обрізати восени / Фото Pexels

Форзиція

Поки решта саду ще спить рано навесні, форзиція вже цвіте яскравими жовтими квітами. Та якщо ви хочете насолодитися цим цвітінням, краще не чіпати рослину восени, а відкласти обрізку до кінця весни чи до літа.

Проводити обрізку куща можна у кілька способів, пише University of New Hempshire. Перший – просто видалити третину найстаріших гілок невдовзі після завершення цвітіння на перший рік, половину – на другий і на третій рік.

Гілки слід обрізати якомога ближче до землі. Але є й більш суворий спосіб обрізки: усі гілки обрізають до землі та дають чагарнику прорости знову. Цей тип омолодження можна проводити кожні 3 – 4 роки.

Що натомість варто зробити у саду?

Попри те, що обрізку деяких рослин проводити не слід, це не значить, що у вересні для садівників не знайдеться роботи.