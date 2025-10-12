Піклуються про себе самі: ці 4 кімнатні рослини неможливо вбити
- Драцена, заміокулькас, потос і африканська фіалка є невибагливими кімнатними рослинами, які не потребують частого поливу.
- Драцена та заміокулькас можуть тривалий час обходитися без води, а потос і африканська фіалка легко адаптуються до різних умов освітлення.
Кімнатні рослини миттєво додають затишку будь-якому приміщенню. Та не всі люди вміють за ними доглядати. На щастя, кілька кімнатних рослин не потребують багато зусиль.
Не всі кімнатні рослини вибагливі до догляду: деякі підійдуть навіть аматорам, що часто бувають у роз'їздах та не встигають їх вчасно поливати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.
Які кімнатні рослини не потребують догляду?
Драцена
Драцена – це одна з найлегших у вирощуванні рослин, адже вона може пристосуватися до різних умов освітлення та не засохне, якщо ви пропустите кілька поливів. До того ж поливати її потрібно тільки раз на два тижні влітку та один раз на місяць у холодні місяці.
Заміокулькас
Попри те. що рослина має неймовірно красиве глянцеве листя, вона надзвичайно проста у догляді. Її слід посадити у добре дреновану землю для горщиків та дати просохнути між поливами. А вносити воду потрібно двічі на місяць влітку та всього один раз взимку.
Потос
Потос – це справжній друг лінивих квітникарів. Рослина дуже швидко росте навіть за мінімального догляду. Надає перевагу потос непрямому, проте яскравому світлу, але все ж може витримати тривалі періоди низької освітленості.
Африканська фіалка
Якщо вам хочеться, аби кімнатні рослини також потішили вас і красивим цвітінням, тоді фіалка може стати одним з найкращих варіантів, пише The Spruce. Вони невибагливі до джерела світла, а також не потребують частого поливу – достатньо буде підливати їх раз на тиждень.
Що ще потрібно знати про кімнатні рослини?
Кімнатні рослини можуть бути не тільки красивим, але й корисним надбанням – деякі з них допомагають позбутися від плісняви.
А якщо ви хочете, аби ваші орхідеї цвіли безперервно, потрібно розібратися, на яке місце їх слід поставити. Одна точка у домі забезпечить найкращий результат для рослини.
