12 жовтня, 18:10
Піклуються про себе самі: ці 4 кімнатні рослини неможливо вбити

Марина Блохіна
Основні тези
  • Драцена, заміокулькас, потос і африканська фіалка є невибагливими кімнатними рослинами, які не потребують частого поливу.
  • Драцена та заміокулькас можуть тривалий час обходитися без води, а потос і африканська фіалка легко адаптуються до різних умов освітлення.

Кімнатні рослини миттєво додають затишку будь-якому приміщенню. Та не всі люди вміють за ними доглядати. На щастя, кілька кімнатних рослин не потребують багато зусиль.

Не всі кімнатні рослини вибагливі до догляду: деякі підійдуть навіть аматорам, що часто бувають у роз'їздах та не встигають їх вчасно поливати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple

Цікаво Щоб усі рослини пережили зиму: ось що потрібно зробити у жовтні в саду

Які кімнатні рослини не потребують догляду?

Драцена

Драцена – це одна з найлегших у вирощуванні рослин, адже вона може пристосуватися до різних умов освітлення та не засохне, якщо ви пропустите кілька поливів. До того ж поливати її потрібно тільки раз на два тижні влітку та один раз на місяць у холодні місяці. 

Заміокулькас

Попри те. що рослина має неймовірно красиве глянцеве листя, вона надзвичайно проста у догляді. Її слід посадити у добре дреновану землю для горщиків та дати просохнути між поливами. А вносити воду потрібно двічі на місяць влітку та всього один раз взимку. 

Потос

Потос – це справжній друг лінивих квітникарів. Рослина дуже швидко росте навіть за мінімального догляду. Надає перевагу потос непрямому, проте яскравому світлу, але все ж може витримати тривалі періоди низької освітленості. 

Африканська фіалка

Якщо вам хочеться, аби кімнатні рослини також потішили вас і красивим цвітінням, тоді фіалка може стати одним з найкращих варіантів, пише The Spruce. Вони невибагливі до джерела світла, а також не потребують частого поливу – достатньо буде підливати їх раз на тиждень. 

Що ще потрібно знати про кімнатні рослини?

