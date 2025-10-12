Комнатные растения мгновенно добавляют уюта любому помещению. Но не все люди умеют за ними ухаживать. К счастью, несколько комнатных растений не требуют много усилий.

Не все комнатные растения прихотливы к уходу: некоторые подойдут даже любителям, что часто бывают в разъездах и не успевают их вовремя поливать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Какие комнатные растения не нуждаются в уходе?

Драцена

Драцена – это одно из самых легких в выращивании растений, ведь она может приспособиться к различным условиям освещения и не засохнет, если вы пропустите несколько поливов. К тому же поливать ее нужно только раз в две недели летом и один раз в месяц в холодные месяцы.

Замиокулькас

Несмотря на то. что растение имеет невероятно красивые глянцевые листья, оно очень просто в уходе. Его следует посадить в хорошо дренированную землю для горшков и дать просохнуть между поливами. А вносить воду нужно дважды в месяц летом и всего один раз зимой.

Потос

Потос – это настоящий друг ленивых цветоводов. Растение очень быстро растет даже при минимальном уходе. Предпочитает потос непрямом, однако ярком свете, но все же может выдержать длительные периоды низкой освещенности.

Африканская фиалка

Если вам хочется, чтобы комнатные растения также порадовали вас и красивым цветением, тогда фиалка может стать одним из лучших вариантов, пишет The Spruce. Они неприхотливы к источнику света, а также не требуют частого полива – достаточно будет подливать их раз в неделю.

Что еще нужно знать о комнатных растениях?