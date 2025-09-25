Холод осені приносить також вологу та цвіль, що повзе по стінах ванної кімнати та будь-якого іншого приміщення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Пліснява не тільки виглядає неестетично, але й може завдати шкоди майну та здоров'ю.

На щастя, кілька кімнатних рослин допоможуть виправити ситуацію.

Які рослини допоможуть позбутися від цвілі?

Використання рослин для боротьби з цвіллю – це природний та досить практичний спосіб контролювати рівень вологості у домі. Здатність рослини знижувати вологість пов'язана з її здатністю поглинати росу та туман через листя та так живитися.

Англійський плющ

Ця рослина стане ідеальним вибором для невеликих приміщень, що страждають від підвищеної вологості. Особливо зручно тримати англійський плющ у ванній кімнаті, адже він відомий своєю здатністю видаляти спори цвілі з повітря, а також добре росте за яскравого та непрямого освітлення.

Для того, аби отримати найкращі результати, рослину потрібно ретельно поливати, але давати ґрунту просохнути між цим. Попри те, що зазвичай англійський плющ надає перевагу помірній вологості, він досить легко адаптується до її рівня у приміщенні та добре ростиме без ризику загнивання коренів.

Лілія миру

Це не просто елегантна рослина, що може потішити красивими білими квітами, але й дуже корисне надбання для власників вологих кімнат, схильних до плісняви. Ці тропічні квіти чудово почуваються в умовах підвищеної вологості, і це робить їх ідеальним вибором для вогких місць.

Лілії миру люблять тінь та ростуть практично за будь-яких умов, не потребуючи особливого догляду.

Зміїна рослина

Також кімнатна рослина відома під назвою тещин язик – і це одна з найбільш стійких та найадаптованіших кімнатних рослин, що тільки можна тримати вдома. Особливо ефективно зміїна рослина буде боротися з конденсатом та надлишком вологи – і все завдяки товстому, вертикальному листю.



Зміїна рослина може боротися з пліснявою / Фото Pexels

Окрім того, зміїна рослина дуже невибаглива та потребує поливу тільки раз на кілька тижнів.

Як позбутися плісняви?

Якщо цвіль все ж з'явилася та почала захоплювати стіни, зволікати з боротьбою з нею не варто, пише Martha Stewart. Окрім спеціальних дорогих засобів для видалення цвілі, можна використати й народні методи – зокрема й звичайнісінький білий оцет.

Його потрібно розвести з водою у рівній кількості та залити у пляшку з пульверизатором та обприскати плісняву. Після цього потрібно якісно потерти її щіткою.

