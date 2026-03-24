Найгірші "сусіди" кабачків та цукіні: що ні в якому разі не можна біля них садити
- Не слід садити кабачки та цукіні поруч з гарбузами, огірками, динями, картоплею, редькою, редисом та кукурудзою через конкуренцію за ресурси та ризик поширення хвороб.
- Сприятливе сусідство для кабачків і цукіні створюють горох, квасоля, часник, цибуля, кріп, салат, шпинат та чорнобривці.
Правильне сусідство на грядці може суттєво вплинути на урожай кабачків і цукіні. І хоч ці культури невибагливі, неправильне поєднання з іншими рослинами здатне знизити їхній розвиток.
Деякі рослини конкурують між собою за поживні речовини, виснажуючи ґрунт чи провокуючи розвиток хвороб, пише ТСН. Саме тому варто уважно підходити до планування посадок і не садити певні культури поруч з кабачками чи цукіні.
Що не можна садити поруч з кабачками та цукіні?
- Гарбузи, огірки, дині. Усі вони належать до однієї родини, тому мають схожі потреби. Через це виникає конкуренція за ресурси і підвищується ризик поширення спільних хвороб, зокрема грибкових.
- Картопля. Вона активно забирає поживні речовини з ґрунту, через що кабачки можуть розвиватися гірше й давати менше плодів.
- Редька і редис. Ці культури можуть пригнічувати ріст кабачків через конкуренцію та вологу.
- Кукурудза. Якщо висадити її надто близько, то вона затінятиме кабачки, які потребують достатньої кількості сонячного світла для нормального розвитку.
Деякі рослини погано впливають на ріст кабачків / Фото Pexels
Які рослини можна садити поруч з кабачками?
Горох та квасоля – допомагають насичувати ґрунт азотом.
Часник та цибуля – відлякують шкідників та зменшують ризик захворювань.
Кріп – приваблює корисних комах.
Салат і шпинат – не створюють конкуренції за поживні речовини.
Чорнобривці – сприяють захисту від шкідників і позитивно впливають на стан ґрунту.
Якщо грамотно підібрати "сусідів", то кабачки і цукіні будуть краще рости й стабільно даватимуть хороший урожай.
Для гарного росту буряків теж важливе правильне сусідство з іншими рослинами, такими як хрестоцвіті овочі, цибуля, часник, та ароматичні трави, пише Zielony Ogrodek. Буряк лише не варто садити поруч з картоплею, морквою та шпинатом, оскільки вони можуть конкурувати за поживні речовини або мати спільних шкідників.
Що варто знати про посадку овочів?
Посадка базиліку, настурцій та чорнобривців поруч з помідорами покращує їхній смак і захищає від шкідників.
Час посіву насіння капусти залежить від сорту та кліматичних умов: ранні сорти висівають з кінця березня, середньостиглі - зараз, а пізні - з кінця березня до середини квітня.
Часті питання
Які рослини не рекомендується садити поруч з кабачками та цукіні?
Які рослини є хорошими сусідами для кабачків?
Які фактори варто враховувати при посадці овочів?
Варто враховувати сусідство рослин, оскільки деякі можуть конкурувати за поживні речовини або мати спільних шкідників. Також важливо враховувати час посіву відповідно до сорту та кліматичних умов.