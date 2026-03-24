Найгірші "сусіди" кабачків та цукіні: що ні в якому разі не можна біля них садити

Правильне сусідство на грядці може суттєво вплинути на урожай кабачків і цукіні. І хоч ці культури невибагливі, неправильне поєднання з іншими рослинами здатне знизити їхній розвиток.

Деякі рослини конкурують між собою за поживні речовини, виснажуючи ґрунт чи провокуючи розвиток хвороб, пише ТСН. Саме тому варто уважно підходити до планування посадок і не садити певні культури поруч з кабачками чи цукіні.

Що не можна садити поруч з кабачками та цукіні?

Гарбузи, огірки, дині . Усі вони належать до однієї родини, тому мають схожі потреби. Через це виникає конкуренція за ресурси і підвищується ризик поширення спільних хвороб, зокрема грибкових.

Картопля. Вона активно забирає поживні речовини з ґрунту, через що кабачки можуть розвиватися гірше й давати менше плодів.

Редька і редис . Ці культури можуть пригнічувати ріст кабачків через конкуренцію та вологу.

Кукурудза. Якщо висадити її надто близько, то вона затінятиме кабачки, які потребують достатньої кількості сонячного світла для нормального розвитку.



Деякі рослини погано впливають на ріст кабачків

Які рослини можна садити поруч з кабачками?

Горох та квасоля – допомагають насичувати ґрунт азотом.

Часник та цибуля – відлякують шкідників та зменшують ризик захворювань.

Кріп – приваблює корисних комах.

Салат і шпинат – не створюють конкуренції за поживні речовини.

Чорнобривці – сприяють захисту від шкідників і позитивно впливають на стан ґрунту.

Якщо грамотно підібрати "сусідів", то кабачки і цукіні будуть краще рости й стабільно даватимуть хороший урожай.

Для гарного росту буряків теж важливе правильне сусідство з іншими рослинами, такими як хрестоцвіті овочі, цибуля, часник, та ароматичні трави, пише Zielony Ogrodek. Буряк лише не варто садити поруч з картоплею, морквою та шпинатом, оскільки вони можуть конкурувати за поживні речовини або мати спільних шкідників.

