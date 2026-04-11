Що не можна робити у перший день Великодня: важливі правила для вірян
- На Великдень заборонено займатися домашніми справами, садівництвом, викидати освячену їжу, сваритися та пропускати богослужіння.
- Крашанка – це варене яйце для споживання, а писанка – декоративне з сакральним значенням, як зазначив Музей Івана Гончара.
Великдень – це особливий час, який варто присвятити молитві в церкві та рідним. Вранці віряни традиційно йдуть на святкове богослужіння, а іншу частину дня відзначають Великдень з усією родиною.
Проте не варто забувати, що в це велике свято варто дотримуватися певних правил, пише Interia Kobieta. День варто провести у спокої, з добрими думками, щирими розмовами та з вдячністю за все, що маєте.
Що не можна робити на Великдень?
Прибирати вдома
Навіть якщо ви не встигли щось прибрати у суботу, в неділю не беріться вже за жодні навіть дрібні справи. На Великдень заборонено пилососити, підмітати, витирати пил чи прасувати.
Займатися садівництвом
На Великдень усі вихідні, але це не означає, що у вільний недільний день варто займатися пересадками вазонів чи їхнім удобренням. Ці справи потрібно відкласти на наступний тиждень.
Викидати освячену їжу
У жодному разі на Великдень не можна викидати залишки їжі, яка була освячена у церкві. Паски, яйця, масло, ковбасу – все це потрібно з’їсти.
Сваритися
Під час Великодня не можна ні з ким сперечатися та конфліктувати. Цей час треба присвятити відпочинку та щирим помислам. Великдень – час прощення, який слід використовувати для відновлення зруйнованих сімейних та дружніх стосунків.
На Великдень не можна сваритися / Фото Pexels
Пропускати богослужіння
На Великдень віряни традиційно йдуть на святкове богослужіння. Відвідувати церкву потрібно у цей день всім християнам.
До слова, більшість українців не знають, чим відрізняється крашанка від писанки. Про це детальніше – розповів Музей Івана Гончара у своєму фейсбуці. Крашанка – це варене яйце з однотонним забарвленням, яке призначене для споживання. Писанка – це декоративне яйце з орнаментами, що має сакральне значення і є витвором мистецтва.
Часті питання
Які дії заборонено виконувати на Великдень?
На Великдень не можна виконувати хатні роботи, такі як пилососити чи підмітати, займатися садівництвом, викидати освячену їжу, сваритися, а також пропускати богослужіння.
Чому важливо не викидати освячену їжу на Великдень?
Викидати освячену їжу на Великдень заборонено, оскільки це вважається неповагою до релігійних традицій. Освячені продукти — паски, яйця, масло, ковбасу — слід з'їсти.
Яка різниця між крашанкою та писанкою?
Крашанка — це варене яйце з однотонним забарвленням, призначене для споживання, а писанка — це декоративне яйце з орнаментами, що має сакральне значення і є витвором мистецтва.