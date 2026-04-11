Що не можна робити у перший день Великодня: важливі правила для вірян
11 квітня, 19:44
Юлія Турелик
Основні тези
  • На Великдень заборонено займатися домашніми справами, садівництвом, викидати освячену їжу, сваритися та пропускати богослужіння.
  • Крашанка – це варене яйце для споживання, а писанка – декоративне з сакральним значенням, як зазначив Музей Івана Гончара.

Великдень – це особливий час, який варто присвятити молитві в церкві та рідним. Вранці віряни традиційно йдуть на святкове богослужіння, а іншу частину дня відзначають Великдень з усією родиною.

Проте не варто забувати, що в це велике свято варто дотримуватися певних правил, пише Interia Kobieta. День варто провести у спокої, з добрими думками, щирими розмовами та з вдячністю за все, що маєте.

Читайте також Ці помилки роблять щороку: як не можна одягатися до церкви на Великдень

Що не можна робити на Великдень?

Прибирати вдома

Навіть якщо ви не встигли щось прибрати у суботу, в неділю не беріться вже за жодні навіть дрібні справи. На Великдень заборонено пилососити, підмітати, витирати пил чи прасувати.

Займатися садівництвом

На Великдень усі вихідні, але це не означає, що у вільний недільний день варто займатися пересадками вазонів чи їхнім удобренням. Ці справи потрібно відкласти на наступний тиждень.

Викидати освячену їжу

У жодному разі на Великдень не можна викидати залишки їжі, яка була освячена у церкві. Паски, яйця, масло, ковбасу – все це потрібно з’їсти.

Сваритися

Під час Великодня не можна ні з ким сперечатися та конфліктувати. Цей час треба присвятити відпочинку та щирим помислам. Великдень – час прощення, який слід використовувати для відновлення зруйнованих сімейних та дружніх стосунків.


Пропускати богослужіння

На Великдень віряни традиційно йдуть на святкове богослужіння. Відвідувати церкву потрібно у цей день всім християнам.

До слова, більшість українців не знають, чим відрізняється крашанка від писанки. Про це детальніше – розповів Музей Івана Гончара у своєму фейсбуці. Крашанка – це варене яйце з однотонним забарвленням, яке призначене для споживання. Писанка – це декоративне яйце з орнаментами, що має сакральне значення і є витвором мистецтва.

Що ще варто прочитати?

Часті питання

Які дії заборонено виконувати на Великдень?

Чому важливо не викидати освячену їжу на Великдень?

Яка різниця між крашанкою та писанкою?

