У холодний сезон пернаті перебувають в активному пошуку їжі, тому диски потрібно підвішувати на грядках в холодний сезон, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як диски відлякують птахів?

Диски обертаються на вітрі й створюють відблиски світла, які лякають птахів й не дають їм наближатися до рослин. Деякі городники навіть в січні починають зимовий посів, щоб отримати ранній врожай весняних культур.

До посадки входить капуста, салат, цибуля ріпчаста, зелена цибуля й інші культури. Завдяки такому способу можна мати свіжу зелень майже цілий рік. Втім, саме ці зимові посадки приваблюють птахів.



Птахів лякають блискучі компакт-диски / Фото Pexels

Диски потрібно розвішувати так, щоб вони могли вільно обертатися. Переміщайте їх час від часу, щоб птахи не звикли до їхніх відблисків. Щоб птахи не викльовували посадки, варто оздобити годівнички з горіхами, нарізаними фруктами, насінням та родзинками.

Дехто вішає на городі опудала з тканини, однак взимку одяг може замерзнути чи вкриється снігом, тому не стане перешкодою для птахів. А от компакт-диски є найкращим варіантом, щоб вберегти урожай.

До слова, у теплиці взимку можна вирощувати кумкват, інжир, лимон Меєра, карликовий банан і карликову яблуню, контролюючи температуру та освітлення, пише Martha Stewart. Які ще є корисні новини?