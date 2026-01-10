Чому в мороз з батарей зливають воду: секрет, який так усіх здивував
- Зливання води з системи опалення в мороз необхідне, щоб уникнути замерзання води, яке може призвести до розриву труб через збільшення об'єму води на 9%.
- Якщо вода в трубах вже замерзла, потрібно відкрити крани для зняття тиску і поступово прогрівати труби від крана до місця замерзання, при цьому перевіривши наявність тріщин.
Зливати воду з батарей, коли на вулиці мінусова температура, виглядає поганою ідеєю. Однак виявляється, що це не просто логічно – інколи це життєво необхідно!
Зливати воду з системи опалення, коли за вікном мороз, і в будинку немає інших джерел опалення – це не шаленство. Навіщо це робити і що дає такий крок – розповідає 24 Канал з посиланням на Onet.
Навіщо зливати воду з системи опалення в мороз?
Такий крок – лише вимушений. Якщо зникло джерело опалення води, то вона може замерзнути. При цьому вона збільшиться в обʼємі приблизно на 9% та створить додатковий тиск.
Якщо зникло опалення – воду потрібно злити / Фото Pixabay
Якщо не злити її з системи, то є високий ризик розриву труб або радіаторів. І в такому випадку наслідки будуть вкрай важкими.
Воду треба злити у резервуар та повернути в систему, коли відновиться теплопостачання. Це чималий обсяг роботи, але його обовʼязково треба зробити для безпеки.
Що робити, якщо вода у трубах вже замерзла?
Спершу відкрийте крани – зайвому тиску потрібен вихід. Швидко перевірте трубу на наявність тріщин, якщо є найменша підозра – перекрийте центральний кран, радить "Водоканал".
Прогрівати батарею потрібно дуже обережно та поступово від крана до місця замерзання. А попередити проблему можна утепленням труб.
Які поради стануть у пригоді?
Часті питання
Чому потрібно зливати воду з системи опалення в мороз?
Якщо зникло джерело опалення, вода може замерзнути, збільшуючись в обʼємі приблизно на 9% і створюючи додатковий тиск. Це може призвести до розриву труб або радіаторів, що матиме важкі наслідки.
Що робити, якщо вода у трубах вже замерзла?
Спершу відкрийте крани, щоб забезпечити вихід зайвого тиску. Швидко перевірте труби на наявність тріщин і перекрийте центральний кран, якщо є підозра на пошкодження. Прогрівайте батарею обережно та поступово від крана до місця замерзання.
Які поради можуть допомогти уникнути проблем з опаленням у мороз?
Порадами є утеплення труб для попередження замерзання води, а також уникнення залишення газованих напоїв в автомобілі в мороз, щоб уникнути витрат на хімчистку.