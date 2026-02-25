Силіконовий килимок для випічки – це універсальна річ, яку можна використовувати не лише на кухні, а і в багатьох інших ситуаціях. Нижче ми розповімо про декілька цікавих ідей застосування і допоможуть нам у цьому користувачі платформи Reddit.

Для чого ще можна використати силіконовий килимок, окрім випічки?

Наприклад, його зручно застосовувати як підкладку на будь-які поверхні або полиці. Він захищає меблі від подряпин, вологи та бруду, а також значно полегшує прибирання, адже матеріал легко протирається і швидко висихає.

Килимок можна використовувати, як підкладку у полицях / фото Canva

Ще один незвичайний спосіб – це брати килимок із собою в подорожі для настільних ігор. У поїзді, літаку чи на інших слизьких поверхнях фішки часто ковзають, що створює дискомфорт під час гри. Завдяки неслизькій текстурі силікону всі елементи залишаються на місці навіть під час руху транспорту.

Крім того, килимок можна використовувати як поверхню для комп'ютерної мишки. Вона легко ковзає по силікону, а сам матеріал добре тримається на столі та не зсувається, що робить його бюджетною альтернативою спеціальному килимку для роботи чи ігор.

Килимок буде зручним під час настільних ігор, адже нічого не буде ковзати / фото Canva

Також це чудовий варіант для дитячих занять і творчості, розповідається на ютуб-каналі Handmake With Love with Anna Helman. Коли діти малюють фарбами, ліплять пластилін або граються, стіл залишається чистим і не пошкоджується. Після занять килимок достатньо просто помити або протерти, і він знову готовий до використання.

Які предмети вдома можна використати не за призначенням?