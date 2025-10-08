Секонд-хенди не втрачають популярності, тому після покупки певних речей треба дотримуватися обов’язкових правил. Придбане вбрання чи взуття потрібно продезінфікувати правильним чином.

На секонд більшість ходять задля того, щоб віднайти вінтажне пальто, теплу куртку, незвичну кераміку чи книги, пише 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

Та попри те, що всі речі проходять обробку формальдегідом, все одно користуватися ними не зовсім приємно через ймовірну наявність клопів. Вони можуть бути у вовняних светрах, пухнастих вживаних тапках тощо. А ще в речах можуть ховатися личинки молі чи навіть спори для цвілі, які можна розвести вдома.

Щоб уникнути всіх цих проблем, потрібно після покупки помістити речі в морозильну камеру. Це може звучати дещо незвично, але така процедура є досить дієвою.

Що потрібно покласти в морозильну камеру?

Одяг

Светри, пальта, ковдри, м’які іграшки й багато інших речей можуть містити пилових кліщів. Особливо часто шкідники трапляються у вживаних текстильних виробах. Виглядати вони можуть чистими, але насправді кишать невидимими бактеріями.

Одяг потрібно герметично заховати в поліетиленовий пакет, щоб запобігти утворенню вологи. Протримати речі рекомендовано в морозилці від 2 до 3 днів. Після того як витягнете пакет – дайте речам охолонути до кімнатної температури, а тоді відкрийте його, щоб уникнути конденсату.

Взуття, тапки та аксесуари

Щоб нейтралізувати небажаних шкідників та мікроби без агресивних хімікатів, достатньо лише скористатися заморожуванням. У тапках та взутті можуть міститися спори грибків, бактерії та цвіль. Окрім того, ношені черевики чи кросівки з секонд-хенду цілком ймовірно матимуть неприємний запах.



Взуття також потрібно заморожувати / Фото Pexels

У морозильній камері кількість бактерій зменшиться, але потім взуття треба додатково обробити харчовою содою чи спеціальними спреями. З взуттям потрібно повторити те ж саме, що й з одягом. Помістити в пакет на 2 – 3 дні, а далі розкрити його, щоб уникнути запліснявілості.

Книги та паперові вироби

В уживаних книгах можуть бути шкідники – книжкові воші, черв’яки чи личинки жуків, які живляться цвіллю, клеєм та папером. Після покупки книги рекомендовано заморозити її на 2 дні, щоб знищити комах та їхні яйця. Помістіть паперові вироби в пакет із застібкою-блискавкою, щоб запобігти потраплянню вологи.

Після того як заберете книги з морозилки, застібку потрібно одразу відсунути, бо зайвий конденсат призведе до появи плісняви.

Як позбутися поганого запаху речей з секонду?

Видання The Spruce зазначає, що потрібно скористатися харчовою содою. Нею потрібно посипати одяг й залишити на всю ніч. Помічним є оцет. Його необхідно розвести з водою й за допомогою пульверизатора обприскати вбрання. А ще ці два засоби можна змішати разом до утворення пасти й нанести на одяг.

