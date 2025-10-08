Секонд-хенды не теряют популярности, поэтому после покупки определенных вещей надо придерживаться обязательных правил. Приобретенные наряды или обувь нужно продезинфицировать правильным образом.

На секонд большинство ходят для того, чтобы найти винтажное пальто, теплую куртку, необычную керамику или книги, пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

Но несмотря на то, что все вещи проходят обработку формальдегидом, все равно пользоваться ими не совсем приятно из-за вероятного наличия клопов. Они могут быть в шерстяных свитерах, пушистых бывших в употреблении тапках и тому подобное. А еще в вещах могут прятаться личинки моли или даже споры для плесени, которые можно развести дома.

Чтобы избежать всех этих проблем, нужно после покупки поместить вещи в морозильную камеру. Это может звучать несколько необычно, но такая процедура является достаточно действенной.

Что нужно положить в морозильную камеру?

Одежду

Свитера, пальто, одеяла, мягкие игрушки и многие другие вещи могут содержать пылевых клещей. Особенно часто вредители встречаются в бывших в употреблении текстильных изделиях. Выглядеть они могут чистыми, но на самом деле кишат невидимыми бактериями.

Одежду нужно герметично спрятать в полиэтиленовый пакет, чтобы предотвратить образование влаги. Продержать вещи рекомендовано в морозилке от 2 до 3 дней. После того как вытащите пакет – дайте вещам остыть до комнатной температуры, а тогда откройте его, чтобы избежать конденсата.

Обувь, тапки и аксессуары

Чтобы нейтрализовать нежелательных вредителей и микробы без агрессивных химикатов, достаточно лишь воспользоваться замораживанием. В тапках и обуви могут содержаться споры грибков, бактерии и плесень. Кроме того, ношенные ботинки или кроссовки из секонд-хенда вполне вероятно будут иметь неприятный запах.



Обувь также нужно замораживать / Фото Pexels

В морозильной камере количество бактерий уменьшится, но потом обувь надо дополнительно обработать пищевой содой или специальными спреями. С обувью нужно повторить то же самое, что и с одеждой. Поместить в пакет на 2 – 3 дня, а дальше раскрыть его, чтобы избежать заплесневелости.

Книги и бумажные изделия

В подержанных книгах могут быть вредители – книжные вши, черви или личинки жуков, которые питаются плесенью, клеем и бумагой. После покупки книги рекомендуется заморозить ее на 2 дня, чтобы уничтожить насекомых и их яйца. Поместите бумажные изделия в пакет с застежкой-молнией, чтобы предотвратить попадание влаги.

После того как заберете книги из морозилки, застежку нужно сразу отодвинуть, потому что лишний конденсат приведет к появлению плесени.

Как избавиться от плохого запаха вещей из секонда?

Издание The Spruce отмечает, что нужно воспользоваться пищевой содой. Ею нужно посыпать одежду и оставить на всю ночь. Полезным является уксус. Его необходимо развести с водой и с помощью пульверизатора опрыскать одежду. А еще эти два средства можно смешать вместе до образования пасты и нанести на одежду.

