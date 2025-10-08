На секонд большинство ходят для того, чтобы найти винтажное пальто, теплую куртку, необычную керамику или книги, пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

Читайте также Постиранную одежду можно высушить за час: нужна только одна вещь

Но несмотря на то, что все вещи проходят обработку формальдегидом, все равно пользоваться ими не совсем приятно из-за вероятного наличия клопов. Они могут быть в шерстяных свитерах, пушистых бывших в употреблении тапках и тому подобное. А еще в вещах могут прятаться личинки моли или даже споры для плесени, которые можно развести дома.

Чтобы избежать всех этих проблем, нужно после покупки поместить вещи в морозильную камеру. Это может звучать несколько необычно, но такая процедура является достаточно действенной.

Что нужно положить в морозильную камеру?

Одежду

Свитера, пальто, одеяла, мягкие игрушки и многие другие вещи могут содержать пылевых клещей. Особенно часто вредители встречаются в бывших в употреблении текстильных изделиях. Выглядеть они могут чистыми, но на самом деле кишат невидимыми бактериями.

Одежду нужно герметично спрятать в полиэтиленовый пакет, чтобы предотвратить образование влаги. Продержать вещи рекомендовано в морозилке от 2 до 3 дней. После того как вытащите пакет – дайте вещам остыть до комнатной температуры, а тогда откройте его, чтобы избежать конденсата.

Обувь, тапки и аксессуары

Чтобы нейтрализовать нежелательных вредителей и микробы без агрессивных химикатов, достаточно лишь воспользоваться замораживанием. В тапках и обуви могут содержаться споры грибков, бактерии и плесень. Кроме того, ношенные ботинки или кроссовки из секонд-хенда вполне вероятно будут иметь неприятный запах.



Обувь также нужно замораживать / Фото Pexels

В морозильной камере количество бактерий уменьшится, но потом обувь надо дополнительно обработать пищевой содой или специальными спреями. С обувью нужно повторить то же самое, что и с одеждой. Поместить в пакет на 2 – 3 дня, а дальше раскрыть его, чтобы избежать заплесневелости.

Книги и бумажные изделия

В подержанных книгах могут быть вредители – книжные вши, черви или личинки жуков, которые питаются плесенью, клеем и бумагой. После покупки книги рекомендуется заморозить ее на 2 дня, чтобы уничтожить насекомых и их яйца. Поместите бумажные изделия в пакет с застежкой-молнией, чтобы предотвратить попадание влаги.

После того как заберете книги из морозилки, застежку нужно сразу отодвинуть, потому что лишний конденсат приведет к появлению плесени.

Как избавиться от плохого запаха вещей из секонда?

Издание The Spruce отмечает, что нужно воспользоваться пищевой содой. Ею нужно посыпать одежду и оставить на всю ночь. Полезным является уксус. Его необходимо развести с водой и с помощью пульверизатора опрыскать одежду. А еще эти два средства можно смешать вместе до образования пасты и нанести на одежду.

Что сделать, чтобы жесткие полотенца стали пушистыми?